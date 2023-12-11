Завтра в Рийгикогу обсудят петицию за отставку Каи Каллас

На портале Rahvaalgatus.ee петиция „Требуем отставки Каи Каллас“ собрала 27 681 подпись. Петиция была создана 25 августа этого года и к нынешнему моменту она дошла до рассмотрения в Рийгикогу.

Авторы петиционные указывают на то, что Каллас взывает к семейным ценностям и доверии внутри семьи, в то время как сама утверждает, что сама ничего не знает о бизнесе своего мужа в России.

„Народ не может доверять человеку, который в такой сложной ситуации повел себя крайне неэтично. Из-за военной ситуации между Россией и Украиной многим гражданам - бизнесменам/женщинам/мужчинам/матерям/отцам и т.д. пришлось переориентироваться, чтобы выжить. У нас, у простых людей, „ремни“ достаточно туго затянуты, потому что мы должны подчиняться решениям министра Каи Каллас“, - пишут авторы петиции и указывают на то, что закону должны подчиняться все одинаково.

При этом авторы выражают сомнение в том, что в семье один из супругов не мог ничего не знать о деятельности другого. Они убеждены, что муж наверняка читает СМИ и в курсе происходящего в Украине. По мнению авторов, муж Каллас должен осознавать, что любая деловая деятельность в России должна быть приостановлена ​​до тех пор, пока не закончится война.

„Мы не хотим, чтобы Кая Каллас представляла нас в качестве премьер-министра и тем самым позорила репутацию и народ Эстонии. Мы требуем отставки премьер-министра!“ - пишут авторы.

Петицию за отставку Каллас инициировала и Центристская партия. Сбор подписей под петицией центристов продолжается до15 декабря.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.