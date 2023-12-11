В придорожном пруду утонул 75-летний мужчина

Сегодня, 11 декабря, в 14:45 Спасательному департаменту сообщили, что в придорожном пруду в Йеэдаскюла в волости Выру подо льдом виднеется тело человека.

Прибывшие на место спасатели вытащили на берег тело утонувшего 75-летнего мужчины. Толщина льда в месте происшествия составляла 2-3 сантиметра. Скорее всего, образованию более толстого льда помешал работающий аэратор, установленный в пруду с целью разведения рыбы.

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