Школам снова угрожают взрывом: по телефону и на русском

По словам оперативного дежурного Пыхьяской префектуры Вальтера Пярна, сегодня, 11 декабря, различные учреждения получили звонок от говорящего по-русски мужчины, который сообщил, что в учреждении скоро взорвется бомба.

„Мы имеем дело с чьим-то злонамеренным действием, цель которого — нарушить работу учреждений и посеять страх и панику, — сказал Пярн. — По оценке полиции, реальный уровень угрозы не увеличился. Мы работаем над тем, чтобы установить личность звонившего“.

Пярн добавил, что полиция связалась с предприятиями, учреждениями и школами и напомнила им правила поведения.

Кроме этого, Министерство образования и науки еще раз разослало образовательным учреждениям информационное письмо с рекомендациями.

В письме отмечается, что хотя новая волна угроз может быть копией предыдущей, бдительность терять не стоит. Рекомендуется по возможности проверять помещения, куда имеют доступ посторонние, и следить, все ли в поряде.

В случае обнаружения подозрительного предмета или подозрительных людей необходимо немедленно сообщить об этом по номеру112.

Также стоит обратить внимание на поступающие в учреждение посылки. Следует принимать только те посылки, где отправитель известен, а доставщик надежен.

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