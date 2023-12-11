11.12.2023, 14:14
Полиция Нарвы ищет Александра, уклоняющегося от исполнения судебного решения. Он может быть за границей(2)
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ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция просит помощи в поисках 67-летнего Александра, который уклоняется от исполнения судебного решение.
Полиция просит помощи в поисках 67-летнего Александра Сазонова, который уклоняется от исполнения судебного решение. Мужчина подозревается в насильственном преступлении.
Полиция просит всех, кто знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 5866 7218 или 112.
Во вторник, 12 декабря, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что на основе поступившей в полицию информации есть основание считать, что мужчина находится за границей.
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