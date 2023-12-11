Экономический спад: треть жителей Эстонии в этом году не будут тратить деньги на рождественские подарки

Выяснилось, что к середине ноября рождественские подарки уже приобрели 8% респондентов. Более трети респондентов (36%) ответили, что подарки к середине ноября куплены еще не были, но они все-таки планируют приобрести их. К середине ноября 18% людей сделали осознанный выбор – купить подарки в последний момент. 9% респондентов воспользовались Черной пятницей, чтобы купить подарки подешевле.

Около 30% респондентов не планируют тратить деньги на подарки. Пятая часть опрошенных заявила, что в этом году не будет покупать подарки, 10% планируют сделать подарки самостоятельно, а 1% направит предусмотренный для подарков бюджет на благотворительность.

Больше всего денег на подарки тратят люди со средней зарплатой. Опрос показал, что 36% респондентов с чистым доходом 551–750 евро не планируют тратиться на подарки. Среди респондентов со средним чистым доходом 1251–1500 евро подарки не планируют покупать 19%. 28% ответивших с чистой зарплатой более 2000 евро также не планируют тратить на подарки деньги.

Опрос показал, что ответы младшего и старшего поколений существенно различаются. Если, например, в возрастной группе 18–29 лет 9% ответили, что не планируют покупать подарки, то в возрастной группе 50–59 лет такой ответ выбрали уже 25% людей. Сделать подарки самостоятельно планируют 17% респондентов в возрастной группе 18–29 лет, а в возрастной группе 50–59 лет таких респондентов оказалось 8%.

В тот же период опрос проводился в Латвии и Литве. Среди наших южных соседей на подарки не собираются тратить деньги 19% респондентов, в Литве доля давших такой ответ составляет 21%.