Убийство Ирины из Ласнамяэ: прокурор потребовал для обвиняемого 20 лет тюрьмы

В понедельник, 11 декабря, в ходе прений сторон прокурор потребовал признать обвиняемого - 28-летнего Дмитрия Воронина - виновным в убийстве, совершенном мучительным способом, и приговорить его к 20 годам лишения свободы.

Также прокурор попросил суд удовлетворить приобщенный к делу гражданский иск, согласно которому с Воронина следует взыскать расходы на похороны Ирины.

Адвокат Воронина считает, что действия его подзащитного представляли собой убийство, но не убийство, совершенное мучительным способом.

Суд вынесет решение 8 января.

По версии прокуратуры, 16 января 2023 года на пустыре у Нарвского шоссе в Ласнамяэ обвиняемый повалил женщину на землю, обернул веревку вокруг ее шеи и начал душить, одновременно нанося удары по голове. Также обвиняемый нанес Ирине многочисленные как колотые, так и резаные раны в область шеи. В результате она скончалась на месте происшествия.

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