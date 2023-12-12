12.12.2023, 15:21
Департамент конкуренции Эстонии проверяет Olerex и Elering, Финляндия расследует деятельность трех эстонских газовых фирм(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Газовые фирмы оказались в орбите внимания из-за того, была допущена или предпринята попытка манипулировать рынком при использовании газопровода Balticconnector. Возможные штрафы могут быть очень большими, пишет издание Eesti Ekspress.
Финская инспекция по энергетике Energiavirasto расследует имевший место прошлой зимой случай, когда не все желающие смогли воспользоваться проложенным между Эстонией и Финляндией газопроводом Balticconnector из-за того, что конкуренты зарезервировали его ресурс. Речь может идти о нарушении правил постановления Евросоюза о целостности и прозрачности оптового рынка энергии (REMIT).