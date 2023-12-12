Департамент конкуренции Эстонии проверяет Olerex и Elering, Финляндия расследует деятельность трех эстонских газовых фирм

Финская инспекция по энергетике Energiavirasto расследует имевший место прошлой зимой случай, когда не все желающие смогли воспользоваться проложенным между Эстонией и Финляндией газопроводом Balticconnector из-за того, что конкуренты зарезервировали его ресурс. Речь может идти о нарушении правил постановления Евросоюза о целостности и прозрачности оптового рынка энергии (REMIT).