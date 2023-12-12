Экономика
12.12.2023, 15:21

Департамент конкуренции Эстонии проверяет Olerex и Elering, Финляндия расследует деятельность трех эстонских газовых фирм

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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: к компании Olerex проявляют внимание не только криминальная полиция, прокуратура и Департамент окружающей среды, но и Департамент конкуренции. Борьба на местном топливном рынке становится все более захватывающей.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ: к компании Olerex проявляют внимание не только криминальная полиция, прокуратура и Департамент окружающей среды, но и Департамент конкуренции. Борьба на местном топливном рынке становится все более захватывающей.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Газовые фирмы оказались в орбите внимания из-за того, была допущена или предпринята попытка манипулировать рынком при использовании газопровода Balticconnector. Возможные штрафы могут быть очень большими, пишет издание Eesti Ekspress.

Финская инспекция по энергетике Energiavirasto расследует имевший место прошлой зимой случай, когда не все желающие смогли воспользоваться проложенным между Эстонией и Финляндией газопроводом Balticconnector из-за того, что конкуренты зарезервировали его ресурс. Речь может идти о нарушении правил постановления Евросоюза о целостности и прозрачности оптового рынка энергии (REMIT).

Как сказал еженедельнику Eesti Ekspress заместитель директора инспекции Антти Паананен, в связи с проводимым расследованием проверяют восемь фирм, в том числе три эстонские.

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