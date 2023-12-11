“Кошмар“, „я в шоке“, „ну и как жить дальше?“. Нарвитяне в ужасе от счетов за отопление

Экс-мэр Нарвы еще летом обращалась к правительству с просьбой компенсировать расходы горожан на отопление на какой-то период времени, но получила отказ. Уже в ноябре, когда горожане получили счета за октябрь, многие приуныли. Теперь счета за ноябрь повергли кого-то в шок, как пишут пользователи фейсбука. В нескольких пабликах, нарвских и эстонских, горожане делятся фотографиями своих платежек и эмоциями по их поводу, которые часто выражаются нецензурными словами. Эти посты собрали по 500 комментариев.

В среднем получается, что за отопление в двушке хрущевского времени надо платить примерно 90-95 евро, если дом не утеплен. За квартиру площадью 66 квадратных метров, судя по комментариям в фейсбуке, люди платят 120 евро. Но конечная сумма зависит от коэффициента, который связан с энергоэффективностью домов. Кому-то везет, и если коэффициент равен 1,2-1,5 – то суммы адекватны реалиям 2024 года. Но у кого-то в Нарве он 2,5-2,7. При этом пользователи фейсбука, комментирующие пост о стоимости отопления, не понимают, почему они платят за него больше, чем, например, жители соседнего дома. Или кто-то пишет, что метраж хрущевки одинаковый с кем-то из родственников в той же Нарве, а платить придется по-разному. Тариф зависит от количества потребленного отопления на один квадратный метр, при этом энергоэффективность домов в городе отличается. Особенно жалуются жители так называемых сталинок, в которых редко бывают утеплены чердаки и цоколь.

RusDelfi задал вопрос, почему получается, что горожане платят за один и тот же метраж жилья разные суммы, руководителю компании Narva Soojusvõrk Павлу Рушелюку. По его словам, потребитель платит одну и ту же цену за мегаватт-час.