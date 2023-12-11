“Кошмар“, „я в шоке“, „ну и как жить дальше?“. Нарвитяне в ужасе от счетов за отопление(108)
Нарвитяне, как и остальные жители Эстонии, получили на днях счета за коммунальные услуги. С сентября этого года стоимость отопления в городе выросла на 84%.
Экс-мэр Нарвы еще летом обращалась к правительству с просьбой компенсировать расходы горожан на отопление на какой-то период времени, но получила отказ. Уже в ноябре, когда горожане получили счета за октябрь, многие приуныли. Теперь счета за ноябрь повергли кого-то в шок, как пишут пользователи фейсбука. В нескольких пабликах, нарвских и эстонских, горожане делятся фотографиями своих платежек и эмоциями по их поводу, которые часто выражаются нецензурными словами. Эти посты собрали по 500 комментариев.
В среднем получается, что за отопление в двушке хрущевского времени надо платить примерно 90-95 евро, если дом не утеплен. За квартиру площадью 66 квадратных метров, судя по комментариям в фейсбуке, люди платят 120 евро. Но конечная сумма зависит от коэффициента, который связан с энергоэффективностью домов. Кому-то везет, и если коэффициент равен 1,2-1,5 – то суммы адекватны реалиям 2024 года. Но у кого-то в Нарве он 2,5-2,7. При этом пользователи фейсбука, комментирующие пост о стоимости отопления, не понимают, почему они платят за него больше, чем, например, жители соседнего дома. Или кто-то пишет, что метраж хрущевки одинаковый с кем-то из родственников в той же Нарве, а платить придется по-разному. Тариф зависит от количества потребленного отопления на один квадратный метр, при этом энергоэффективность домов в городе отличается. Особенно жалуются жители так называемых сталинок, в которых редко бывают утеплены чердаки и цоколь.
RusDelfi задал вопрос, почему получается, что горожане платят за один и тот же метраж жилья разные суммы, руководителю компании Narva Soojusvõrk Павлу Рушелюку. По его словам, потребитель платит одну и ту же цену за мегаватт-час.
„Кто-то потребляет тепловой энергии больше, а кто-то – меньше. Отсюда и разница в самом счете, – говорит Рушелюк. – Что касается потребления тепла в октябре месяце на жилплощади с одинаковым метражом, в связи с переходным месяцем, то тут может зависеть от даты начала включения отопления, первоначального режима прогрева, а также дальнейшего распределения общего потребления, кроме отопительной нагрузки также на подогрев воды и циркуляцию“.
Рушелюк добавил, что в ноябре цена за мегаватт-час тепловой энергии такая же, как была в октябре и в сентябре, но ноябрь был холоднее октября на 5 градусов, поэтому приблизительно на треть больше могли получиться суммы в платежках. Горожане, учитывая минусовую погоду начала декабря, уже пугаются тех счетов, которые они получат в январе.
Руководитель компании Narva Soojusvõrk также напомнил, что с сентября 2023 года цена на центральное отопление для конечного потребителя в Нарве утверждена в 73,35 (без НСО) евро за мегаватт-час теплоэнергии. Основными причинами повышения цены на тепло в Нарве он называет значительное увеличение рыночной стоимости основных расходных составляющих для выработки теплоэнергии, это покупка квот на выбросы CO2 и рост цен на природный газ. Например, в прежнем тарифе, который действовал до повышения, цена тонны CO2 составляла 27 евро/тонну, а сегодня она выросла выше 70 евро/тонну, цена природного газа тогда составляла 16 евро/МВтч, а сегодня около 45 евро/МВтч.
„На данный момент задолженности нет, и надеемся, что наши клиенты останутся такими же ответственными в части своевременной оплаты счетов“, – отметил Рушелюк.
Словно в подтверждение слов об отсутствии долга один из пользователей фейсбука пишет: „Да не чего не будет… по пыхтим, по ворчим на кухнях-форумах и дальше жить будем)))“ (орфография автора сохранена).
Но смогут ли нарвитяне на регулярной основе в холодные месяцы справляться со счетами и не влезать в долги? На этот вопрос, конечно, сейчас ответить трудно. Недавно глава AS Enefit Power Андрес Вайнола заявил, что компания готовит комплексное решение для отопления Нарвы, которое поможет немного экономить, но пока есть некоторые „но“.
„В прошлые периоды, например, в 2022 году, производство тепловой энергии не было экономически целесообразным, а значит, нельзя говорить о его развитии или надежности, – прокомментировал Андрес Вайнола. – Enefit Power ищет решения, чтобы иметь возможность предлагать сетевому предприятию Narva Soojusvõrk тепловую энергию, произведенную с наименьшими выбросами CO2, по наиболее эффективной технологии“.
Предпосылкой для долгосрочного комплексного решения вопроса теплового хозяйства в Нарве, по словам Вайнолы, должно стать решение города о создании района централизованного теплоснабжения. Пока это не сделано, нет и инвестиционной определенности ни для Enefit Power, ни для любого другого инвестора.
Андрес Вайнола подчеркнул это, говоря о возможном комплексном решении на будущее. „Мы знаем, что эта тема по-прежнему на столе Нарвской горуправы и ожидает решения, – сказал он. – Таким образом, ключ к будущему тепловой экономики города находится в руках города. И чем раньше это будет сделано, тем быстрее найдется решение, которое позволит поставлять тепло по доступной и заранее прогнозируемой цене, без значительных ценовых колебаний“.
Смотрите также наш опрос нарвитян о том, что они думают о счетах за отопление.
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