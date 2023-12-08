ВИДЕО | „Протянем ноги и – в подземелье“, „будем крутиться“, „придется подтянуть животы“: что говорят в Нарве о счетах за отопление(12)
В Нарве повысился тариф на отопление с сентября. Горожане платят на 84% больше по сравнению с прошлым годом. Октябрьская цена на отопление шокировала многих горожан. За ноябрь платежки пришли еще „ужаснее“. Репортеры RusDelfi задали вопрос нарвитянам: „Как такие счета повлияют на их повседневную жизнь“.
„Убивает…такие цены, а пенсия досрочная, как выкрутиться – не знаю, – отвечает 82-летний пенсионер. – Протянем ноги и – в подземелье, помогать некому, родственники живут в России“.
„Счет большой на две пенcии, одна уходит за квартиру, одна – на питание, – говорит женщина, она с мужем только что вышла из магазина. – Придется подтянуть животы, в чем-то себе отказывать“.
Мужчина пробует шутить: „Воровать пойдем“. Оба смеются. Потом он добавляет: „Если правительство такое... Мы что сделаем? От пенсионеров ничего не зависит“.
„Ожидала, это еще мало, будет больше, наверное“, – рассказывает еще одна пенсионерка. За 87 квадратных метров жилой площади ей предстоит заплатить за отопление 117 евро. Ее пенсия – 450 евро. Правда, женщина говорит „рублей“. Потом поправляет саму себя – „крон“. На вопрос, есть ли кому помочь ей, она отвечает, что редкая мама попросит у сына или дочки деньги. „Будем крутиться, – добавляет женщина, – у них семья, как помогать?“
Женщина средних лет удивляется вопросу репортера. По ее мнению, счет нормальный, он ее не испугал. Говорит, что такой всегда и был. „У нас всегда тепло, хорошо“, – уточняет она и убегает.
„Будем платить, больше вариантов нет, – уверенно сообщает встреченный в городе мужчина. – Мне хватает, я не пьющий, не курящий“.
„Если честно, не отслеживаю, платит муж“, – коротко отвечает женщина средних лет.
„Ожидали этого, придется экономить“, – говорит пенсионерка. Она отмечает, что ее дом по сравнению с другими домами более экономичный.
„Два пенсионера, пока справляемся, – делится еще одна пенсионерка. – Я радуюсь тому, что нам топят и платят пенсию, в остальное стараемся не вникать“.
Почему такие цены на отопление?
С сентября 2023 года цена на центральное отопление для конечного потребителя в Нарве утверждена 73,35 (без НСО) евро за мегаватт-час теплоэнергии.
Основными причинами повышения цены на тепло в Нарве специалисты Enefit Power называют значительное увеличение рыночной стоимости основных расходных составляющих для выработки теплоэнергии.
„Это покупка квот на выбросы CO2 и рост цен на природный газ, – объясняют в Enefit Power. – В прежнем тарифе, который действовал до повышения, цена тонны CO2 составляла 27 евро/тонна, а сегодня она выросла выше 70 евро/тонна, цена природного газа тогда составляла 16 евро/МВтч, а сегодня – около 45 евро/МВтч“.
Напомним, что компания Enefit Power в качестве производителя теплоэнергии еще раньше подавала заявку на повышение цены за теплоэнергию в Департамент конкуренции. Но рассмотрение этой заявки заняло более полутора лет. В период рассмотрения заявки цена продажи тепла потребителям не покрывала затрат на его производство. „В одном только 2022 году убыток Enefit Power от производства тепла для города Нарвы составил около 15 миллионов евро“, – уточнили в компании.
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