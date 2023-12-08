ВИДЕО | „Протянем ноги и – в подземелье“, „будем крутиться“, „придется подтянуть животы“: что говорят в Нарве о счетах за отопление

„Убивает…такие цены, а пенсия досрочная, как выкрутиться – не знаю, – отвечает 82-летний пенсионер. – Протянем ноги и – в подземелье, помогать некому, родственники живут в России“.

„Счет большой на две пенcии, одна уходит за квартиру, одна – на питание, – говорит женщина, она с мужем только что вышла из магазина. – Придется подтянуть животы, в чем-то себе отказывать“.

Мужчина пробует шутить: „Воровать пойдем“. Оба смеются. Потом он добавляет: „Если правительство такое... Мы что сделаем? От пенсионеров ничего не зависит“.

„Ожидала, это еще мало, будет больше, наверное“, – рассказывает еще одна пенсионерка. За 87 квадратных метров жилой площади ей предстоит заплатить за отопление 117 евро. Ее пенсия – 450 евро. Правда, женщина говорит „рублей“. Потом поправляет саму себя – „крон“. На вопрос, есть ли кому помочь ей, она отвечает, что редкая мама попросит у сына или дочки деньги. „Будем крутиться, – добавляет женщина, – у них семья, как помогать?“

Женщина средних лет удивляется вопросу репортера. По ее мнению, счет нормальный, он ее не испугал. Говорит, что такой всегда и был. „У нас всегда тепло, хорошо“, – уточняет она и убегает.

„Будем платить, больше вариантов нет, – уверенно сообщает встреченный в городе мужчина. – Мне хватает, я не пьющий, не курящий“.

„Если честно, не отслеживаю, платит муж“, – коротко отвечает женщина средних лет.

„Ожидали этого, придется экономить“, – говорит пенсионерка. Она отмечает, что ее дом по сравнению с другими домами более экономичный.

„Два пенсионера, пока справляемся, – делится еще одна пенсионерка. – Я радуюсь тому, что нам топят и платят пенсию, в остальное стараемся не вникать“.

Почему такие цены на отопление?

С сентября 2023 года цена на центральное отопление для конечного потребителя в Нарве утверждена 73,35 (без НСО) евро за мегаватт-час теплоэнергии.