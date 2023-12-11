В Эстонии создается единый регистр: там вы сможете получить информацию о своих долгах - и не только
В Эстонии будет открыт единый регистр исполнительного производства, где каждый человек сможет получить полную информацию о своих долгах и требованиях взыскателей, а также, при наличии законного интереса, узнать и о долгах других лиц, пишет юрист адвокатского бюро Hedman Кайре Сеппер.
Управляемый Министерством юстиции единый исполнительный регистр должен начать работу с 1 января следующего года. Oн станет центральным и доступным для всех местом, которым для получения соответствующей информации смогут воспользоваться как сам человек, так и третьи юридические и частные лица.
Юрист адвокатского бюро Hedman Кайре Сеппер пояснила, что до сих пор информацию о долгах и исполнительном производстве человек мог получить на портале eesti.ee или обратившись с запросом в Палату судебных приставов и администраторов по банкротству. „До сих пор данные о долгах человека были неполными, и человек не мог получить точную информацию о том, насколько велик остаток его задолженности, кто является взыскателем долгов и т.д. В ответе на запрос часто отображались уже погашенные задолженности, ответы приходили в нескольких разных файлах, где данные зачастую не совпадали. Поэтому приходилось делать отдельный запрос каждому судебному приставу“, - пояснила Сеппер.
Регистр исполнительного производства будет предоставлять информацию о долгах человека, их сумме и остатке, порядке исполнения долгов и наложенных арестах. Сведения будут приводится о тех исполнительных производствах, срок добровольной выплаты по которым уже истёк. Министерство юстиции хочет при помощи регистра обеспечить прозрачность и ясность процедуры исполнительного производства, а также обеспечить доступность информации участникам процедуры.
Новый регистр будет выполнять функции как исполнительного регистра, так и электронной системы ареста. „Правильность данных в регистре гарантируется тем, что регистрация исполнительного производства является обязательной для взыскателя долга, а без регистрации он не может совершать исполнительные действия, прежде всего, налагать аресты“, - отметила Сеппер.
Юрист бюро Hedman пояснила, что теоретически введение исполнительного регистра может сократить количество кредитов, выдаваемых должникам, и улучшить их финансовое положение. „Например, прежде чем принимать решение о выдаче кредита, кредитным организациям разумно проверить наличие исполнительного производства в отношении данного человека“, - сказала она. Частные лица также могут получать информацию из регистра, например, для проверки платежной дисциплины другой стороны перед заключением договора.
В борьбе с долгами поможет бесплатно скачиваемое „Руководство по исполнительному производству для должника“, содержащее подробные инструкции и образцы заявлений. Руководство можно найти на сайте юридической фирмы Hedman.
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