В Эстонии создается единый регистр: там вы сможете получить информацию о своих долгах - и не только

Управляемый Министерством юстиции единый исполнительный регистр должен начать работу с 1 января следующего года. Oн станет центральным и доступным для всех местом, которым для получения соответствующей информации смогут воспользоваться как сам человек, так и третьи юридические и частные лица.

Юрист адвокатского бюро Hedman Кайре Сеппер пояснила, что до сих пор информацию о долгах и исполнительном производстве человек мог получить на портале eesti.ee или обратившись с запросом в Палату судебных приставов и администраторов по банкротству. „До сих пор данные о долгах человека были неполными, и человек не мог получить точную информацию о том, насколько велик остаток его задолженности, кто является взыскателем долгов и т.д. В ответе на запрос часто отображались уже погашенные задолженности, ответы приходили в нескольких разных файлах, где данные зачастую не совпадали. Поэтому приходилось делать отдельный запрос каждому судебному приставу“, - пояснила Сеппер.

Регистр исполнительного производства будет предоставлять информацию о долгах человека, их сумме и остатке, порядке исполнения долгов и наложенных арестах. Сведения будут приводится о тех исполнительных производствах, срок добровольной выплаты по которым уже истёк. Министерство юстиции хочет при помощи регистра обеспечить прозрачность и ясность процедуры исполнительного производства, а также обеспечить доступность информации участникам процедуры.

Новый регистр будет выполнять функции как исполнительного регистра, так и электронной системы ареста. „Правильность данных в регистре гарантируется тем, что регистрация исполнительного производства является обязательной для взыскателя долга, а без регистрации он не может совершать исполнительные действия, прежде всего, налагать аресты“, - отметила Сеппер.