„Нужен план длительной борьбы“: Кая Каллас назвала „ловушки“ войны в Украине

Россия готовится вести длительную войну против Украины. В связи с этим Западу необходим „план длительной борьбы“. Такое мнение высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в гостевой колонке, опубликованной на сайте медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland в понедельник, 11 декабря.

„Времена неуверенности таят в себе множество ловушек“, - пишет Каллас. С ее точки зрения, одной из таких ловушек является ложная надежда на скорое разрешение конфликта и на переговоры. „Это надежда, что принятие нами успешного завоевания территории в XXI веке утолит аппетиты России. Желание переговоров исходит от тех, кто хочет любой ценой стабилизировать отношения с Россией“, - указывает она.

Другой ловушкой эстонский премьер считает страх перед эскалацией конфликта и его следствие - „самоустрашение“. „Исходя из этого страха, некоторые утверждают, что поддержка Украины в ее защите от агрессии является эскалацией. На это я отвечу, что оборона - это не провокация. Сопротивление не провоцирует Россию - провоцирует слабость“, - заявляет Кая Каллас.

Еще одной опасностью она считает дезинформацию, или „теневую войну Кремля“ в соцсетях и других каналах. „Целью кампании России (по дезинформации. - Ред.) является удерживание демократических обществ и политиков, принимающих решения, от оказания поддержки Украине, провоцирование внутриполитического раскола и влияние на демократические голосования“, - полагает эстонский премьер.

Скандал с бизнесом мужа Каи Каллас

После начала войны России против Украины в феврале 2022 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас неоднократно призывала к санкциям против Москвы и увеличению странами НАТО расходов на оборону. В конце августа 2023 года, однако, выяснилось, что ее супруг Арво Халлик имеет долю в логистической компании Stark Logistics, занимающейся грузоперевозками в Россию. По данным эстонских СМИ, во время войны в Украине компания заработала на этом бизнесе 1,5 млн евро.