Список расширяется: смотрите, какие лекарства будет компенсировать Касса здоровья с нового года

В список компенсируемых лекарств Кассы здоровья теперь добавлен больничный препарат Наглазим (Naglazyme), который применяется при лечении тяжелого метаболического заболевания - синдрома Марото-Лами. Распространенность заболевания в Эстонии составляет 0,27:100 000 родившихся, заболевание вызывает поражение костей и суставов, потерю зрения и слуха, сердечную недостаточность и поражение внутренних органов. В настоящее время в Эстонии есть один ребенок-пациент, который нуждается в таком пожизненном лечении. Ежегодная стоимость лечения для Кассы здоровья составляет около 300 000 евро.

„Моноклональные антитела используются в Эстонии уже пять лет, но сильным ограничением для применения такого лечения была его стоимость. Решение Кассы здоровья о финансировании лечения хронической мигрени фреманезумабом с 2024 года будет в значительной степени способствовать доступности эффективного и безопасного лечения“, — сказала доктор Пилле Таба.

„До сих пор пациенты получали лечение с пероральными препаратами и инъекциями ботулотоксина, а это означало для пациента 31 инъекцию в область головы и шеи через каждые три месяца. В случае с Аджови необходимо делать только одну подкожную инъекцию раз в месяц, что гораздо удобнее и хорошо переносится пациентами“, — рассказала руководитель службы компенсации лекарств Кассы здоровья Геттер Харк.

По словам заведующей неврологической Клиникой Тартуского университета и невролога Пилле Таба, мигрень – это неврологическое заболевание, которое больше всего снижает качество жизни, а самой тяжелой ее формой является хроническая мигрень, при которой человека мучают головные боли не менее 15 дней в месяц.

В качестве одного из наиболее важных нововведений Касса здоровья начнет компенсирование биологического препарата Аджови (Ajovy) для лечения хронической мигрени. Данное обновление затрагивает процесс лечения сотен пациентов и требует 200 000 евро в год из бюджета Кассы здоровья.

„До сих пор препарат Мавенклад (Mavenclad), содержащий действующее вещество кладрибин и используемый при лечении рассеянного склероза, можно было использовать только в качестве так называемого третьего варианта лечения - т.е. только в случае, если, несмотря на предыдущее лечение двумя разными активными веществами, у пациента было как минимум два значительных обострения за последний год. Неврологи посчитали очень важным рассмотреть возможность применения высокоэффективных препаратов от рассеянного склероза в качестве первого варианта лечения некоторых пациентов. С нового года это станет возможным благодаря компенсированию Мавенклада“, — рассказала Геттер Харк.

C нового года Касса здоровья начнет финансирование действующего вещества цидофовир, который используется в качестве варианта лечения вирусных инфекций после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в случаях, когда другие более безопасные препараты не работают и не могут вылечить инфекцию.

В список льготных лекарств добавлено новое действующее вещество тезепелумаб, используемое для лечения астмы. Данный препарат является первым дополнительным вариантом биологического лечения для пациентов с тяжелой астмой, отличной от Т2 типа. По оценкам, сейчас в стране в данном препарате нуждаются 33 пациента.

В новом году также улучшатся возможности лечения для пациентов с раком простаты, легких, груди и шейки матки. Также начнется финансирование иммунотерапии некоторых злокачественных опухолей на поздних стадиях. Такие изменения в лечении рака обойдутся Кассе здоровья в 7,5 миллиона евро. Подробнее об инновациях в области противораковых препаратов можно найти на странице Кассы здоровья .

„Гибкость в процессе лечения, благодаря расширению вариантов лечения рассеянного склероза, расширяет возможности более индивидуального подхода к каждому пациенту, и этой цели служит и изменение с нового года правил применения кладрибина“, — добавила доктор Пилле Таба.

Касса здоровья также расширила условия льготного использования уже компенсируемых лекарств, содержащих соматропин и применяемых для лечения дефицита гормона роста. До сих пор детям компенсировали данные лекарства по 100% льготной ставке до закрытия зон роста, а взрослые могли покупать льготные рецепты на эти препараты с 50% скидкой. С нового года лекарства будут компенсировать по максимальной льготной ставке и для взрослых. Дефицит гормона роста у взрослых встречается редко и связан со значительным снижением качества жизни. Данное изменение коснется 30–40 пациентов, а дополнительные расходы для бюджета Кассы здоровья в первый год составят около 42 000 евро.

Важным изменением стало и то, что Касса здоровья предложила Министру здравоохранения увеличить льготные ставки на препараты, содержащие действующие вещества алирокумаб, эволокумаб и инклизиран. Эти препараты используются при лечении хронической семейной гиперхолестеринемии и после инфаркта миокарда.

„По мнению комиссии по лекарственным средствам, многие новые лекарства настолько дороги, что уже не так хорошо доступны пациентам, если их покупать со скидкой 75–90%, и поэтому мы сочли необходимым увеличить скидку. Это важное необходимое изменение затронет лечение как минимум сотни пациентов“, - заявила Геттер Харк.

В начале года также расширятся условия компенсации уже включенных в льготный список препаратов, используемых для лечения сердечной недостаточности. Препарат Энтресто (действующее вещество сакубутрил/валсартан) можно будет применять не только у взрослых, но и у детей, а препараты с дапаглифлозином будет компенсироваться по показаниям, связанным с сердечной недостаточностью, независимо от показателя фракции выброса левого желудочка.

Уже несколько лет Касса здоровья работает над переводом биологических препаратов из больничных аптек в аптечную розничную сеть и упрощением условий назначения этих препаратов. Целью изменений является, в том числе, обеспечение более удобной доступности этих препаратов для пациентов. В качестве одного из таких изменений с января в аптечной сети появятся препараты с действующим веществом дупилумаб, что повысит доступность данного лекарства для пациентов с атопическим дерматитом и тяжелой астмой. Кроме того, данный препарат компенсируется со 100% скидкой для пациентов с полипами в носу и синуситами. Изменение повлияет на лечение нескольких сотен пациентов и принесет Кассе здоровья дополнительные расходы в размере около 80 500 евро в первый год применения лекарства.

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