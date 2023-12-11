ВИДЕО И ФОТО | Президент Алар Карис пригласил в гости коллег из Латвии и Литвы. Обсуждают безопасность и расширение ЕС

В понедельник по приглашению президента Алара Кариса в Эстонии находятся с визитом президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Литвы Гитанас Науседа, чтобы поговорить на связанные с безопасностью Европы темы, такие как происходящее на наших границах, миграция, защита инфраструктуры и расширение Евросоюза, в результате которого усилится безопасность всей Европы.