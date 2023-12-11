Новости Эстонии
11.12.2023, 11:10

ВИДЕО И ФОТО | Президент Алар Карис пригласил в гости коллег из Латвии и Литвы. Обсуждают безопасность и расширение ЕС

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В понедельник по приглашению президента Алара Кариса в Эстонии находятся с визитом президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Литвы Гитанас Науседа, чтобы поговорить на связанные с безопасностью Европы темы, такие как происходящее на наших границах, миграция, защита инфраструктуры и расширение Евросоюза, в результате которого усилится безопасность всей Европы.

В 11:15 главы государств дали совместную пресс-конференцию, прямую трансляцию которой смотрите выше.

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