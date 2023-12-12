Евросоюз запретит импорт СПГ из России. Кадри Симсон: мы лишим их выхода на рынок

Хотя с начала войны в Украине Евросоюз принял 11 пакетов санкций — на этой неделе Евросовет одобрит 12-й, — они почти не затронули российский газ , так как страны ЕС не могли достичь договоренности. Предлагалось запретить российским СПГ-суда м заходить в европейские порты. 8 декабря представители Европарламента стран-членов ЕС и Еврокомиссии пришли наконец к единому мнению.

Еврокомиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон в интервью Delfi Ärileht говорила не только том, что означает этот шаг с точки зрения эмбарго на российский газ, но и о самых значительных достижениях ее команды за последние четыре года, а также о том, когда будет избран новый состав Еврокомиссии и истечет срок ее полномочий.