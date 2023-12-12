Евросоюз запретит импорт СПГ из России. Кадри Симсон: мы лишим их выхода на рынок(62)
Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике, в данном 7 декабря в Брюсселе интервью выразила надежду, что в самое ближайшее время страны-члены ЕС одобрят решение, в соответствии с которым они смогут запретить российским СПГ-судам заходить в порты, тем самым будет положен конец поставкам сжиженного природного газа из страны-агрессора. В пятницу, 8 декабря, решение было одобрено, пишет издание Delfi Ärileht.
Хотя с начала войны в Украине Евросоюз принял 11 пакетов санкций — на этой неделе Евросовет одобрит 12-й, — они почти не затронули российский газ, так как страны ЕС не могли достичь договоренности. Предлагалось запретить российским СПГ-судам заходить в европейские порты. 8 декабря представители Европарламента стран-членов ЕС и Еврокомиссии пришли наконец к единому мнению.