Эстоноземельцы все чаще пользуются срочными вкладами для накоплений

По данным Банка Эстонии, объем вкладов домохозяйств в Эстонии в октябре достиг 11,6 миллиарда евро. При этом объём срочных вкладов вырос за год на 147,8%. „Интерес клиентов к срочным вкладам начал расти ещё в конце прошлого года и увеличивался в соответствии с ростом процентных ставок. В конце сентября мы повысили процентную ставку по годовым срочным вкладам до 4,5 %, что, вероятно, и стало основной причиной рекордного роста“, – объясняет руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

В этом году Swedbank несколько раз повышал процентные ставки по срочным вкладам. В настоящее время процентная ставка по годовым вкладам составляет 4,5 процента, а по шестимесячным – 4,1 процента. Процентная ставка по одномесячным вкладам в Swedbank составляет 2,25 процента. Получить 2 процента можно также с помощью „Накопителя“, в котором нет платы за обслуживание и ограничений по времени снятия.В декабре клиенты Swedbank могут получить 4,5 % по трёхмесячному вкладу в качестве специального предложения. „Мы также значительно повысили процентные ставки по краткосрочным вкладам, чтобы предложить нашим клиентам больше возможностей для приумножения свободных денег“, – говорит Улла.

По данным Европейского центрального банка, рост вкладов населения в Эстонии является самым высоким в еврозоне. „Мы хотим предложить нашим клиентам лучшие условия для роста и сохранения их денег. Таким образом, люди смогут максимально увеличить свои сбережения в эти экономически трудные времена“, – говорит руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank.

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