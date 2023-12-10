В ноябре ликвидировано более 2000 компаний

Если в октябре компаний с налоговой задолженностью было 11 249 , то в ноябре их было 11 284, т.е. количество должников выросло на 0,3% за один месяц. По сравнению с сентябрем в октябре количество должников увеличилось на 4,2%, а в сентябре - на 3,8% по сравнению с августом.

Впрочем, если сравнивать с началом года, когда количество эстонских компаний с налоговой задолженностью оставалось ниже 9100, то за 11 месяцев число должников выросло более чем на 24%.

Данные Äripäev Infopank показывают, что, хотя число ликвидированных компаний в августе, сентябре и октябре оставалось близким к 550 и 600, в ноябре эта цифра увеличилась до 2000. В последний раз количество закрывшихся компаний было выше в январе, когда было удалено более 4000 компаний.