ВИДЕО | Ужасающие кадры из Таллинна: водители все чаще сбивают людей на пешеходном переходе

По состоянию на 22 ноября в этом году в Эстонии на пешеходном переходе пострадали 99 пешеходов. Из них 23 получили травмы на регулируемом пешеходном переходе, то есть там, где есть светофор. 76 пешеходов попали под машину на переходе, где у пешехода должно быть преимущество.

На пешеходном переходе в этом году погибли два человека.

В прошлом году на пешеходном переходе пострадали 110 пешеходов, а 3 человека погибли. Если посмотреть статистику, то общее число пострадавших пешеходов уменьшилось с 2010 года. Однако все больше несчастных случаев с пешеходами происходит именно на пешеходном переходе. Если в 2010 году на пешеходном переходе произошло 33% от всех несчастных случаев с пешеходами, то в этом году уже 40%.