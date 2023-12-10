Кальюлайд: пока Европа не увеличит расходы на оборону, будущее НАТО не определено

По словам руководителя делегации Раймонда Кальюлайда, наиболее веско на форуме прозвучало мнение представителей США, согласно которому невыполнение в первую очередь европейскими союзниками заключенных ранее соглашений относительно расходов на оборону – это серьезная проблема, особенно в свете предстоящих в следующем году выборов президента США.

Как отметил Кальюлайд, целый ряд представителей США сослались на позицию, которой в течение длительного времени придерживается вероятный кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп, и на его критику в адрес европейских союзников.

„Тот факт, что до сих пор не все государства-члены НАТО смогли обеспечить уровень расходов на оборону, соответствующий 2 % ВВП, является серьезным вызовом. Это усугубляется тем, что государства-члены НАТО передали существенное количество боевой техники и боеприпасов Украине, а их замена продвигается с трудом. В запуске военной промышленности Россия достигла бо́льших успехов, чем западные государства. Европа, равно как и Эстония, должны крайне серьезно отнестись к предупреждениям относительно будущего НАТО“, – сказал он.

По словам Кальюлайда, невыполнение заключенных ранее соглашений о финансировании позволяет поставить под сомнение выполнение обязательств США перед союзниками, включая обязательства по пятой статье НАТО. „Политикам США, которые ранее придерживались скептической позиции в отношении союзнических обязательств, очень легко указать европейским союзникам на низкие расходы на оборону и спросить: почему США должен защищать союзников, которые не выполняют договоренности и обещания“, – пояснил Кальюлайд.