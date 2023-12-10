Кальюлайд: пока Европа не увеличит расходы на оборону, будущее НАТО не определено(26)
Делегация Эстонии принимает участие в трансатлантическом форуме Парламентской ассамблеи НАТО, который проходит в Вашингтоне.
По словам руководителя делегации Раймонда Кальюлайда, наиболее веско на форуме прозвучало мнение представителей США, согласно которому невыполнение в первую очередь европейскими союзниками заключенных ранее соглашений относительно расходов на оборону – это серьезная проблема, особенно в свете предстоящих в следующем году выборов президента США.
Как отметил Кальюлайд, целый ряд представителей США сослались на позицию, которой в течение длительного времени придерживается вероятный кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп, и на его критику в адрес европейских союзников.
„Тот факт, что до сих пор не все государства-члены НАТО смогли обеспечить уровень расходов на оборону, соответствующий 2 % ВВП, является серьезным вызовом. Это усугубляется тем, что государства-члены НАТО передали существенное количество боевой техники и боеприпасов Украине, а их замена продвигается с трудом. В запуске военной промышленности Россия достигла бо́льших успехов, чем западные государства. Европа, равно как и Эстония, должны крайне серьезно отнестись к предупреждениям относительно будущего НАТО“, – сказал он.
По словам Кальюлайда, невыполнение заключенных ранее соглашений о финансировании позволяет поставить под сомнение выполнение обязательств США перед союзниками, включая обязательства по пятой статье НАТО. „Политикам США, которые ранее придерживались скептической позиции в отношении союзнических обязательств, очень легко указать европейским союзникам на низкие расходы на оборону и спросить: почему США должен защищать союзников, которые не выполняют договоренности и обещания“, – пояснил Кальюлайд.
Член делегации Эстонии в ПА НАТО Юри Ратас также подчеркнул важность инвестирования в расходы на оборону в объеме не менее двух процентов, однако отметил, что многие по-прежнему этого не делают. Он также подчеркнул необходимость действовать сообща и еще активнее, чтобы Россия в будущем даже не рассматривала возможность нападения на какое-либо государство НАТО. По его словам, следует продолжать поддерживать Украину, не допуская возникновения усталости от войны.
В рамках трансатлантического форума, который проходит в США с понедельника по среду, политики и эксперты по внешней и оборонной политике обсудят трансатлантические отношения и укрепление сотрудничества по итогам саммита в Вильнюсе и перед саммитом в Вашингтоне, который состоится в следующем году.
На мероприятии также планируется обсудить развязанную Россией войну в Украине, в том числе влияние введенных в отношении России санкций на экономику страны и влияние войны на Россию в целом. В центре внимания – поддержка Украины, в том числе предоставление государству военной помощи и содействие послевоенному восстановлению экономики страны. Также при участии министра обороны Швеции Пола Юнсона планируется обсудить будущую роль Швеции в альянсе и изменения на Ближнем Востоке и в Азии.
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