Tall Ships Races Tallinn 2024 приглашает сотни волонтеров в команду организаторов

Tall Ships Races Tallinn 2024 приглашает в команду 500 волонтеров, которые будут помогать с организацией мероприятия до его начала и во время праздника. Добровольцы получат ценный опыт участия в организации крупного международного мероприятия, смогут встретить новых друзей, а также ознакомиться с жизнью на крупнейших парусниках мира.

Поиск волонтеров продлится вплоть до заполнения всех вакансий или до 25 апреля 2024 года. Принимаются заявки от людей не моложе 16 лет.

Руководитель проекта The Tall Ship Races Tallinn 2024 Марье Тыэмяэ отметила, что крупнейшая в Европе парусная регата – это особенное, уникальное событие, в рамках которого три таллиннских порта посетит более 50 крупных парусников. „Со своей стороны мы предлагаем участникам регаты и всем посетителям мероприятия интересную и разнообразную программу – можно будет посетить парусники, послушать выступления лучших эстонских артистов, принять участие в различных занятиях на суше и воде“, – сказала Тыэмяэ.

Таллинн в рамках парусной регаты организует большой морской праздник в Летной гавани, порту Ноблесснер и Старом порту. Отдельное внимание будет обращено на экологию моря, фестиваль будет организован в соответствии с требованиями защиты окружающей среды.

Помимо Таллинна в 2024 году этапы Tall Ships Races принимают Клайпеда в Литве, Хельсинки и Турку в Финляндии, Мариехамн на Аландских островах, Щецин в Польше.

Главный организатор Tall Ships Races – Sail Training International. Таллиннский этап организуют город Таллинн, Эстонский морской музей, Таллиннский порт, порт Ноблесснер, Эстонское молодежное общество парусного спорта.

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