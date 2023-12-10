Ботанический сад в Ласнамяэ?! Смотрите, какие проекты победили в рамках народного бюджета в Таллинне и Маарду

„Это очень интересный проект, который также принимал участие в голосовании в прошлом году, и уже тогда пользовался большой популярностью, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко. – К сожалению, в прошлом году он не был выбран. Однако теперь он набрал рекордное количество голосов по всему Таллинну. Цель проекта – создать приятную зону отдыха для жителей, окруженную разнообразными видами деревьев и кустарников. С одной стороны, люди смогут поближе ознакомиться с ландшафтным дизайном и растениям, а с другой – отдохнуть в пышной зелени“.

В Ласнамяэ в голосовании по народному бюджету приняли участие 1 735 жителей. На выбор было предложено 18 различных идей. За создание Ласнамяэского ботанического сада проголосовали 475 человек. Второй по популярности идеей стала установка кранов с питьевой водой в разных местах района.

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова в рамках народного бюджета в Хааберсти можно было сделать выбор из десяти идей. „Каждый голосующий житель района мог выбрать из предложенных идей две наиболее понравившиеся. Победителем народного голосования в районе Хааберсти стала инициатива по созданию в Какумяэ парка развлечений, который, после реализации обязательно станет новым местом притяжения, где увлекательный опыт смогут получить как взрослые, так и дети“, – сказал старейшина. Он поблагодарил всех, кто участвовал в проведении голосования и в выборе лучшей идеи народного бюджета. Идея парка получила 432 голоса. За ним шел проект создания детских уличных спортплощадок – 217 голосов.

Победителем конкурса народного бюджета в Таллинне, район Хааберсти, стал проект строительства в Какумяэ парка развлечений. Он должен появиться уже в 2024 году.

Сбор голосов осуществлялся в управе района, на улицах района, в учебных заведениях и на различных мероприятиях. Голосовать можно было только за идеи своего района. В голосовании могли принять участие жители города Таллинна в возрасте 14 лет и старше.

Предполагается, что проект будет расположен по адресу Ляэнемере теэ, 14.

Часы в парке Келламяэ и низкая тропа для приключений в Мууга

В рамках народного бюджета в Маарду в следующем году установят часы в парке Келламяэ и построят низкую тропу для приключений в Мууга. Конкурсная комиссия приняла решение разделить 50 000 евро между идеями, набравшими самое большое количество голосов в двух категориях. Из бюджета будет выделено 30 000 евро на установку часов в парк Келламяэ и 20 000 евро – на создание низкой тропы приключений в Мууга.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, в этом году на конкурс поступило много оригинальных и интересных предложений, 15 из которых прошли в финальный тур в двух категориях. „За две недели маардусцы отдали 248 голосов в поддержку объектов, которые им бы хотелось видеть в Каллавере и Мууга“, – рассказал мэр.

„Я выражаю признательность каждому жителю Маарду, принявшему участие в конкурсе – благодаря вашей активности и вашим голосам наш город станет еще красивее и уютнее!“, – добавил он.

Часы в парке Келламяэ могут быть классическими или солнечными. В Эстонии не так много солнечных часов, поэтому создание такого объекта в городе придало бы парку оригинальность, а также снизило бы затраты на электроэнергию и прокладку кабелей, считают в Маардуской горуправе. За эту идею свои голоса отдали 66 человек.

В Мууга низкую тропу для приключений хотят сделать на участке между детской площадкой Вильяпуу и улицей Ыунапуу. Низкая тропа для приключений – увлекательный и универсальный аттракцион для детей и взрослых, к тому же он гораздо доступнее обычных игровых площадок, отметили в горуправе. Элементы низкой тропы для приключений можно устанавливать между деревьями подходящего размера или на специальных деревянных столбах. Универсальная тропа для приключений с аттракционами разного уровня сложности подойдет каждому. Поскольку тропа для приключений находится не высоко от земли, то дополнительные меры и оборудование безопасности или инструктор не требуются. За это предложение в Мууга проголосовали 60 человека.

Жители Маарду приняли участие в формировании городского бюджета уже в восьмой раз.

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