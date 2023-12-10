ВИДЕО | В Тарту пьяный свидетель ДТП мешал полиции: мужчину повалили на снег и задержали

В социальных сетях распространяется видео, как полицейские задерживают мужчину, повалив его на снег.

Как объяснили в Тартуском отделении полиции, к месту происшествия подошел 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, ставший свидетелем ДТП. Он был не согласен с тем, кто является виновником аварии.

Полицейские выслушали объяснения мужчины и попросил его покинуть место происшествия, так как он мешал им выполнять работу. Однако мужчина был вербально агрессивным и неоднократно не подчинялся указаниям и предупреждениям, поэтому полицейским пришлось применить силу. Они задержали мужчину и доставили его в вытрезвитель.

Участвовавшие в ДТП водители были трезвыми, достигли соглашения насчет вины в аварии, поэтому дальше инцидентом будет заниматься страховая фирма.