ВИДЕО | В Тарту пьяный свидетель ДТП мешал полиции: мужчину повалили на снег и задержали(5)
В субботу поздно вечером, в 23.48 на улице Яама в Тарту произошло ДТП, когда легковой автомобиль Honda врезался в ехавший впереди BMW. После этого пьяный свидетель ДТП препятствовал полиции делать свою работу.
В социальных сетях распространяется видео, как полицейские задерживают мужчину, повалив его на снег.
Как объяснили в Тартуском отделении полиции, к месту происшествия подошел 46-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения, ставший свидетелем ДТП. Он был не согласен с тем, кто является виновником аварии.
Полицейские выслушали объяснения мужчины и попросил его покинуть место происшествия, так как он мешал им выполнять работу. Однако мужчина был вербально агрессивным и неоднократно не подчинялся указаниям и предупреждениям, поэтому полицейским пришлось применить силу. Они задержали мужчину и доставили его в вытрезвитель.
Участвовавшие в ДТП водители были трезвыми, достигли соглашения насчет вины в аварии, поэтому дальше инцидентом будет заниматься страховая фирма.