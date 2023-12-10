ФОТО | В Пылтсамаа проходит съезд EKRE: „силовой политике правительства нужно оказать всенародное противостояние“(17)
Сегодня в культурном центре Пылтсамаа проходит съезд консервативной партии EKRE. Консерваторы призывают оказать „силовой политике“ Партии реформ законное противостояние, чтобы помешать введению политики, которая навредит экономике Эстонии и жизни народа.
По словам собрания EKRE, под руководством Каи Каллас экономический спад в Эстонии уже второй год самый крупный в еврозоне, а цены за время ее нахождения на должности премьера выросли на треть; число проживающих за чертой бедности людей увеличилось в 2,5 раз почти до 50 000 человек; свободных рабочих мест стало в 13 раз меньше, чем безработных.
Как утверждает EKRE, последний раз в стране было хуже лишь осенью 2010 года, во время масштабного кризиса, а после повышения налогов ситуация ухудшится еще больше.