ФОТО | В Пылтсамаа проходит съезд EKRE: „силовой политике правительства нужно оказать всенародное противостояние“

По словам собрания EKRE, под руководством Каи Каллас экономический спад в Эстонии уже второй год самый крупный в еврозоне, а цены за время ее нахождения на должности премьера выросли на треть; число проживающих за чертой бедности людей увеличилось в 2,5 раз почти до 50 000 человек; свободных рабочих мест стало в 13 раз меньше, чем безработных.