10.12.2023, 12:49
ФОТО | Креативно и экологично! Таллиннская центральная библиотека установила необычную елку - из 1000 книг!(5)
ФОТО: Senya Taylor
В отделе литературы на иностранных языках Таллиннской центральной библиотеки (Лиивалайа, 40) при участии жителей города установили зеленую рождественскую елку и смастерили праздничные украшения из вторичных материалов.
Рождественская ель, собранная из книг - экологичная альтернатива дереву, принесенному из леса. Для возведения елочной композиции вдохновителю идеи флористу Татьяне Тридворной и ее команде понадобилось около 1000 книг, списанных из библиотечного фонда.
Необычную рождественскую елку можно увидеть до 8 января, после чего составляющие ее книги смогут разобрать все желающие.