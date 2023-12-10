ФОТО | Креативно и экологично! Таллиннская центральная библиотека установила необычную елку - из 1000 книг!

Рождественская ель, собранная из книг - экологичная альтернатива дереву, принесенному из леса. Для возведения елочной композиции вдохновителю идеи флористу Татьяне Тридворной и ее команде понадобилось около 1000 книг, списанных из библиотечного фонда.