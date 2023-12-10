„При допросе открывают телефоны и читают всё“: читатели телеграм канала - о проблемах при переходе границы в Лухамаа

„Мы провели на границе с 16:00 часов 7 декабря до 5:20 утра 8 декабря, возвращались из Эстонии. При нас ехал автобус из Риги в Санкт-Петербург, около полуночи. Водитель ждал до 02:30 и был вынужден оставить около 10 человек, которые ехали до Питера и Пскова на самолёт на Москву. Мне удалось подвести маму с ребёнком на „Ласточку“ в 06:00, в поезд вбежали в 05:58“, - цитирует администратор канала текст сообщения читателя.

„При допросе открывают телефоны и читают всё. Также ищут в соцсетях. Теперь границу надо пересекать с дополнительным телефоном. Кто едет, чистите телефоны. У парня в телеграме нашли статью со словами „….- дед“, держали больше часа“, - еще один комментарий по этой теме пользователя телеграм канала.

Напомним, что многие пользователи интернета жаловались на сложности перехода границы в Шумилкино и вчера. Они писали о том, что „после убийства экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, поддержавшего войну, пограничный пост Шумилкино/Лухамаа практически парализован“.

Вот что рассказали вчера читатели телеграм канала „Псковская губерния“, которые переходили границу в сторону Эстонии: „Спокойно проехать получается только тем, кто ездит регулярно (перевозчики, автобусы): остальные ждут до 10-12 часов, „людей кошмарят в том числе спецслужбы, которые, видимо, получили наводку, что те, кто ликвидировал Киву, будут уезжать через Псковскую область и именно через Шумилкино. Некоторые уже автоматически отправляются на Бурачки“.

Еще несколько подписчиков канала заявили, что российская сторона начала анкетирование. „Всех кто въезжал с двойным гражданством или внж, останавливали и давали анкеты для заполнения (с вопросами). После чего люди ждали по 10 часов для допроса. С рейсовых автобусов некоторых людей снимали и неизвестно, как они добирались до Петербурга“, - сообщил читатель телеграм канала.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.