У членов Кайтселийта оружие хранится дома. „Уже после обучения у человека часто появляются увлечения, связанные с оружием, либо в виде охоты, либо стрелкового спорта. И хотелось бы иметь возможность хранить это оружие вместе с выданным государством вооружением и боеприпасами“, – сказал Ребо журналисту ERR.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, сославшись на слова министра внутренних дел Украины, подтвердил, что вооружение неподготовленного народа имеет нежелательные последствия. Раздача оружия мирному населению Украины в начале войны была шагом, предпринятым в критической ситуации. В Эстонии этому примеру следовать не планируют.

В начале войны Украина использовала добровольцев, которым выдавали оружие и определенное количество боеприпасов, пояснил глава Генерального штаба Кайтселийта Ээро Ребо. Позже были сформированы отряды территориальной обороны.

Ребо добавил, что, например, под Харьковом потери добровольцев составили половину от общего числа. „Роль добровольцев, особенно в критический момент начала войны, была очень важна для того, чтобы держать врага на расстоянии. Конечно, количество человеческих жизней, которыми приходилось платить за отсутствие подготовки или должного сотрудничества, к сожалению, было огромным“, – отметил он.

По словам Ребо, в Эстонии нужно избегать путаницы, которая возникает с людьми, впервые получившими оружие. Кайтселийт запрашивает разрешение для тех, кто прошел обучение.

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