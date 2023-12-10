Хрупкий бизнес: таллиннская фирма единственная в ЕС возит знаменитый фарфор из Петербурга(31)
Едва ли в Эстонии в 2023 году можно найти другой магазин, в котором на каждом предмете стоит клеймо с российским двуглавым орлом. Но именно на таком товаре зарабатывает Lomonosov Porcelain OÜ, поставляющая на рынок ЕС изделия известного фарфорового завода в Санкт-Петербурге, пишет dv.ee.
Таллиннская Lomonosov Porcelain OÜ – единственная фирма, поставляющая сегодня на рынок ЕС продукцию Императорского фарфорового завода в Петербурге. По словам учредительницы, дела у бизнеса идут хорошо, несмотря на сложности с доставкой хрупкого груза из РФ.
Как рассказала ДВ член правления компании Анна Лаан, фирму она зарегистрировала в 2022 году в расчете на продажи на европейском рынке, в том числе среди бывших жителей СССР и иностранцев, посещавших когда-то Ленинград.
„Все селебрити покупают у нас, – говорит Лаан. – Дела идут хорошо. Интерес есть не только у русскоязычной публики, покупают эстонцы, покупают профессиональные коллекционеры. Поскольку это Старый Город, покупают и туристы со всего мира, наши чашечки в Индонезии, Австралии, Бразилии“.