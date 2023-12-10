10.12.2023, 09:20
В Пирита открытым пламенем горел жилой дом: внутри найден труп(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
10 декабря в 00.16 Центр тревоги получил сообщение о том, что в столичном районе Пирита горит жилой дом.
Когда спасатели прибыли на место, двухэтажный жилой дом горел открытым пламенем. В 01.01 спасатели обнаружили в здании труп пожилой женщины.
По словам спасателей, они не нашли в жилых помещениях дымового датчика и не слышали его сигнала. Точные детали возгорания выяснит дальнейшее производство.
В этом году в Эстонии пожары унесли жизни 34 человек.