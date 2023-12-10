В Пирита открытым пламенем горел жилой дом: внутри найден труп

Когда спасатели прибыли на место, двухэтажный жилой дом горел открытым пламенем. В 01.01 спасатели обнаружили в здании труп пожилой женщины.

По словам спасателей, они не нашли в жилых помещениях дымового датчика и не слышали его сигнала. Точные детали возгорания выяснит дальнейшее производство.

В этом году в Эстонии пожары унесли жизни 34 человек.