ЧП и криминал
10.12.2023, 09:20

В Пирита открытым пламенем горел жилой дом: внутри найден труп

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Küünal
Küünal
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

10 декабря в 00.16 Центр тревоги получил сообщение о том, что в столичном районе Пирита горит жилой дом.

Когда спасатели прибыли на место, двухэтажный жилой дом горел открытым пламенем. В 01.01 спасатели обнаружили в здании труп пожилой женщины.

По словам спасателей, они не нашли в жилых помещениях дымового датчика и не слышали его сигнала. Точные детали возгорания выяснит дальнейшее производство.

В этом году в Эстонии пожары унесли жизни 34 человек.

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