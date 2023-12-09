Второй Адвент в Пыхья-Таллинне: ярмарка и Рождественский городок

„Второй Адвент мы отметим большой рождественской ярмаркой на Штромке, которая будет открыта с 10 до 16 часов. На ярмарку приедет около семидесяти торговцев, которые предложат хуторскую и рыбную продукцию, теплую одежду, игрушки и другие товары. В 15 часов откроется Рождественский городок с детскими играми и представлениями, в гости придет Дед Мороз, а также можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.

„10 декабря в гости также ждет Общество Пельгулинна. Мероприятие „В ожидани Рождетсва в Пельгулинне“ состоится с 13.30 до 17 часов на углу улиц Кольде пст и Ристику. На следующей неделе встретимся уже в Каламая, где 16 декабря с 15 до 18 часов пройдет бесплатный семейный вечер“, — отметила Пихлап.

Пыхья-Таллиннский Рождественский городок на Штромке открыт 3, 10 и 17 декабря с 15 до 18 часов. В каждый из этих вечеров в программе детские представления, игры, катание на лошадиной повозке, мастер-классы по рукоделию и прием Деда Мороза. В первый и второй Адвент можно будет покататься на карусели. Все занятия в Рождественском городке бесплатные.

Управа Пыхья-Таллинна подготовила на декабрь богатую культурную программу. Кроме Рождественского городка, 10 декабря с 10 до 16 часов на Штромке будет большая Рождественская ярмарка. 16 декабря ожидание Рождества прибудет в Каламая, где с 15 до 18 часов состоится бесплатный семейный вечер. 19 декабря в 18 часов в церкви Пеэтели (Преэзи, 5) состоится бесплатный концерт, выступит Уку Сувисте.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.