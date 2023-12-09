ВИДЕО | Борьба с депрессией с помощью животных: овцы и куры терапевтического центра приносят людям радость
Эстонский центр терапии природой и животными, расположенный в Аэгвийду, смог помочь справиться с депрессией и тревогой даже тем клиентам, которые, казалось бы, потеряли надежду. Овцы, куры, собаки, утки и аквариумные рыбки, содержащиеся в центре, постепенно возвращают радость и чувство защищенности людям, страдающим от психических расстройств.
По словам Кристи Раава, хозяйки терапевтического центра и психолога, очень приятно наблюдать, как с людей слетают маски, когда они находятся рядом с животными, и они могут жить настоящим моментом. По окончании терапии люди чувствуют себя гораздо спокойнее.
Тактильный контакт, которыми куры и овцы с радостью делятся, также играет очень важную роль. Психолог в шутку называет их терапевтами-любителями.
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