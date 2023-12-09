ВИДЕО | Борьба с депрессией с помощью животных: овцы и куры терапевтического центра приносят людям радость

По словам Кристи Раава, хозяйки терапевтического центра и психолога, очень приятно наблюдать, как с людей слетают маски, когда они находятся рядом с животными, и они могут жить настоящим моментом. По окончании терапии люди чувствуют себя гораздо спокойнее.