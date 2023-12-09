ВИДЕО | Глава правых об обструкции в Рийгикогу: Ничего страшного не произойдет, если законы не примут или отложат

Сегодня Ильмар Рааг был избран председателем совета правых, получив 29 голосов из 34 возможных, а Кайре Вахейыэ - заместителем председателя, получив 28 голосов из 34. Оба были единственными кандидатами на эти должности. „Оба кандидата очень хороши, и не было лучшего кандидата, чем Ильмар Рааг, на пост председателя совета“, - сказала лидер партии Лавли Перлинг.