09.12.2023, 17:58
ВИДЕО | Глава правых об обструкции в Рийгикогу: Ничего страшного не произойдет, если законы не примут или отложат
Правая партия провела первый совет, а также избрала председателя и заместителя председателя совета. Партия нацелена как минимум на один мандат на выборах в Европейский парламент.
Сегодня Ильмар Рааг был избран председателем совета правых, получив 29 голосов из 34 возможных, а Кайре Вахейыэ - заместителем председателя, получив 28 голосов из 34. Оба были единственными кандидатами на эти должности. „Оба кандидата очень хороши, и не было лучшего кандидата, чем Ильмар Рааг, на пост председателя совета“, - сказала лидер партии Лавли Перлинг.