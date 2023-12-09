Танель Кийк предложил увеличить финансирование здравоохранения: Деньги можно взять из налоговых поступлений

В интервью ERR Кийк напомнил, что на неустойчивость модели финансирования эстонской системы здравоохранения уже много лет указывают аналитический центр Praxis, Центр мониторинга развития и местные и международные организации здравоохранения.

„Нам необходимо межпартийное соглашение, чтобы укрепить солидарную систему здравоохранения и обеспечить устойчивое финансирование. Сохранение нынешней модели финансирования означает увеличение очередей, усугубление проблемы нехватки медицинских работников и увеличение доли самофинансирования пациентов, одним словом, разрушение солидарной системы здравоохранения. Этого нельзя допустить“, – сказал Кийк.

По его словам, есть два основных способа найти дополнительные средства для сектора здравоохранения.

„Выделить Кассе здоровья дополнительное пособие на деятельность за счет других налоговых поступлений, например, выплачивая со стороны государства взносы на медицинское страхование за детей, как это делается сейчас в случае неработающих пенсионеров по старости. Или увеличить сбор взносов на медицинское страхование за счет расширения налоговой базы, то есть источников доходов, из которых выплачиваются взносы за медицинское страхование“, – пояснил Кийк.

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