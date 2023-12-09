Читатель спрашивает: почему нельзя купить билет на сайте Eesti Loto, находясь за границей?

В Delfi Ärileht обратился читатель, который в настоящее время находится за границей, но хочет сыграть в лото. Он пытался это сделать через сайт Eesti Loto, но это не удалось, и служба поддержки Eesti Loto сослалась на безопасность. Однако все остальные эстонские сайты работают за рубежом.

По словам игрока, он раздражен тем, что лотерейный билет сейчас можно купить только онлайн на сайте Eesti Loto.

Лицензия на азартные игры действительна только в Эстонии

Директор по маркетингу и продажам Eesti Loto Аннели Луйкмель говорит, что лицензия Eesti Loto действительна только в Эстонии, и только человек, имеющий эстонский личный идентификационный номер, может создать игровой аккаунт и купить билеты.

„Из соображений безопасности доступ к сайту eestiloto.ee ограничен в некоторых странах, но разрешен из всех стран Евросоюза, любимых мест отдыха жителей Эстонии, а также стран, из которых, по данным статистики, больше всего пользователей посещают сайт eestiloto.ee“, — добавляет она. Она предположила, что блокировка связана с ограничениями интернет-провайдера.

Так что из некоторых стран, хотя и далеко не из всех, купить билет на сайте Eesti Loto все же можно, даже находясь за границей. По словам Луйкмель, в каждом конкретном случае игрок может позвонить им и уточнить характер проблемы.

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