В декабре страховым фирмам приходится поднапрячься. Читайте, какой ущерб причиняют ураганы и бури имуществу эстоноземельцев!

По словам менеджера в области предотвращения ущербов EKsL Юлли Рейметс, около половины ущербов, обусловленных октябрьской бурей, были связаны со страхованием жилья. „В каждом четвертом случае буря повредила крышу. Каждый пятый случай касался страхования ответственности: например, сломанное ветром дерево или поднятые ветром предметы нанесли ущерб имуществу другого лица“, – пояснила Рейметс.

Буря, произошедшая в октябре этого года, обусловила 1017 случаев, связанных со страхованием жилья; общая сумма ущерба при этом составила 1,7 миллиона евро. Средняя сумма обусловленного бурей ущерба, связанного со страхования жилья, составила 1715 евро; в самых серьезных несчастных случаях суммы ущерба достигали десятков тысяч евро.

Обусловленных бурей несчастных случаев, связанных со страхованием имущества предприятия и страхованием квартирного товарищества, было в общей сложности 227; общая сумма ущерба при этом составила 1,2 миллиона евро. Средняя сумма обусловленного бурей ущерба, связанного со страхованием имущества юридического лица, составила 5326 евро; в наиболее серьезных случаях суммы ущерба составляли более ста тысяч евро.

В рамках добровольного страхования транспортного средства возмещение было выплачено в 217 связанных с бурей страховых случаях; общая сумма ущерба при этом составила 600 000 евро. Средняя сумма обусловленного бурей ущерба, связанного со страхованием каско, составила 2728 евро; в наиболее серьезных случаях суммы ущерба составляли более десяти тысяч евро.