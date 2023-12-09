КРАЖИ | Со стройплощадок и из магазинов воруют все больше вещей

В прошлом месяце была совершена одна кража без следов взлома, в результате которой из кассы коммерческого здания было украдено 200 евро наличными и компьютеры. На объекте имелись камеры видеонаблюдения, и из видеозаписей следует, что человек вошел через главную дверь, не взламывая ее, а после кражи запер дверь на замок. Охранная система в здании была, но в тот вечер ее не активировали.

С другого таллиннского объекта позвонил управляющий зданием и попросил выслать патруль G4S: он увидел по установленным им камерам, как человек в темной одежде проникает на бизнес-площадь, находящуюся в фойе на первом этаже. Отреагировавший на вызов патруль сообщил, что при визуальном осмотре все в порядке. Следы взлома в фойе на первом этаже отсутствовали – как и на двери в фойе; подозрительные личности также не были замечены.

Позже контактное лицо сообщило, что на площади одного арендатора совершена кража со взломом. Из видео следует, что вор находился там всего 20–30 секунд. Он вошел в фойе через незапертую дверь, перелез через стену в кабинет и украл наличные из ящика и лежавший на столе мобильный телефон.

К сожалению, эти случаи – далеко не единственные. Одним из любимых мест воров стали стройплощадки: там злоумышленники чаще всего проникают в тепляки и забирают вещи, которые можно быстро сбыть, например, стройматериалы, аккумуляторные рабочие инструменты, дрели, пилы, лазерные уровни и т. д.

Если сравнить два последних года, число краж выросло незначительно, однако изменился размер причиняемого ущерба. Директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер отметил, что сейчас воруют, например, велосипеды стоимостью 4–8 тысяч евро, а из касс уносят не пару сотен, а пару тысяч евро.

Заметно, что немного изменился и характер краж со взломом: теперь воры чаще проникают в здание не через окна, а скорее снимают стеклянные двери – поэтому ни одного следа и не остается.