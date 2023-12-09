КРАЖИ | Со стройплощадок и из магазинов воруют все больше вещей
В последние три месяца кражи со взломом совершались в коммерческих зданиях почти каждый день. Воры действуют очень профессионально, проскальзывают мимо камер и в некоторых случаях не оставляют ни одного следа.
В прошлом месяце была совершена одна кража без следов взлома, в результате которой из кассы коммерческого здания было украдено 200 евро наличными и компьютеры. На объекте имелись камеры видеонаблюдения, и из видеозаписей следует, что человек вошел через главную дверь, не взламывая ее, а после кражи запер дверь на замок. Охранная система в здании была, но в тот вечер ее не активировали.
С другого таллиннского объекта позвонил управляющий зданием и попросил выслать патруль G4S: он увидел по установленным им камерам, как человек в темной одежде проникает на бизнес-площадь, находящуюся в фойе на первом этаже. Отреагировавший на вызов патруль сообщил, что при визуальном осмотре все в порядке. Следы взлома в фойе на первом этаже отсутствовали – как и на двери в фойе; подозрительные личности также не были замечены.
Позже контактное лицо сообщило, что на площади одного арендатора совершена кража со взломом. Из видео следует, что вор находился там всего 20–30 секунд. Он вошел в фойе через незапертую дверь, перелез через стену в кабинет и украл наличные из ящика и лежавший на столе мобильный телефон.
К сожалению, эти случаи – далеко не единственные. Одним из любимых мест воров стали стройплощадки: там злоумышленники чаще всего проникают в тепляки и забирают вещи, которые можно быстро сбыть, например, стройматериалы, аккумуляторные рабочие инструменты, дрели, пилы, лазерные уровни и т. д.
Если сравнить два последних года, число краж выросло незначительно, однако изменился размер причиняемого ущерба. Директор центра обслуживания и управления G4S Рейко Тяэкер отметил, что сейчас воруют, например, велосипеды стоимостью 4–8 тысяч евро, а из касс уносят не пару сотен, а пару тысяч евро.
Заметно, что немного изменился и характер краж со взломом: теперь воры чаще проникают в здание не через окна, а скорее снимают стеклянные двери – поэтому ни одного следа и не остается.
„Мы видели ситуации, когда между дверью и косяком оставляют бумагу, – привел Тяэкер один из методов воров. – Запирая вечером дверь, обязательно убедитесь, что она закрывается на сто процентов“.
Кражи со взломом в коммерческих помещениях участились, когда на улице стало темнее. По словам Тяэкера, тенденция к росту наблюдалась с сентября. Внимание воров привлекают, например, веломагазины, салоны красоты и магазины электроники.
Рост числа краж имеет место и в сфере общественного питания. Причина – наличные деньги, оставляемые вечером в кассе или сейфе. „В первую неделю ноября воры побывали в трех заведениях“, – сказал Тяэкер и подчеркнул, что речь идет лишь о данных G4S, на самом же деле случаев может быть больше.
Обычно воры проникают на коммерческие площади по ночам. „Когда после трех часов поступает сигнал тревоги, мы знаем, что это не ложная тревога“, – отметил Тяэкер.
Кражи со взломом – проблема не только столицы. В прошлом месяце в Тарту за одну ночь были взломаны три автомойки самообслуживания с целью украсть кассы для монет.
Поскольку на многих автозаправках по ночам нет работника, по всей Эстонии замечены попытки краж из зданий разных сетей АЗС. „К счастью, большого ущерба удалось избежать, так как мы реагировали быстро“, – сказал Тяэкер.
Он добавил, что кражи, совершенные в последние месяцы, были скорее не случайными, а спланированными. „Анализируя различные происшествия, можно заключить, что воры тщательно готовятся. Смотрят, что можно унести, в какое время здание ставится под охрану, горит ли свет. Случайных краж – просто на дозу наркотика – меньше“, – утверждает он.
По словам управляющего недвижимостью Янека Хинцова, на коммерческих площадях, которыми управляет Newsec, в последнее время кражи не совершались, однако попытки были. Воры дергают двери в офисы, чтобы при возможности войти в здание. „В наш офис тоже заходили незваные гости – мы их прогнали“, – сказал Хинцов и добавил, что ни в коем случае нельзя оставлять дверь в офисы открытыми.
Несколько лет назад Хинцов проводил в Таллиннской тюрьме исследование, в ходе которого спрашивал у отбывающих наказание за кражи, как они выбирали объекты. Оказалось, что на объекты, находящиеся под охраной, покушаются редко.
Хинцов добавил, что именно благодаря наличию камер и сотрудничеству с охранными фирмами на объектах, управляемых Newsec, в последнее время не совершались кражи.
Тяэкер подтвердил, что в случае краж видеоизображение крайне важно. Разумеется, не менее важно и то, чтобы за этим изображением кто-то следил и реагировал на сигналы тревоги. Камера, образно говоря, со столба не спустится.
Так что предприятия и сами могут многое сделать, чтобы предотвратить кражи и крупный ущерб.
Как защитить свою бизнес-площадь?
Освещение. Действовать в освещенном месте ворам намного неудобнее, чем в темноте.
Следите. Вводя код на клавиатуре, следите, чтобы никто у вас за спиной, даже если он находится через улицу, не увидел, какую комбинацию вы вводите.
Охранная услуга. Это самый эффективный метод защиты имущества. Искусственный интеллект камер охранных фирм замечает каждого злоумышленника даже в темноте.
У каждого работника – свой код от двери. Это дает обзор, кто вошел в здание и вышел из него. У службы уборки тоже мог бы быть отдельный код.
Двери – под контроль. Например, двери офисов не стоит оставлять открытыми.
Регулярное техобслуживание охранного оборудования. Если датчики движения покрыты толстым слоем пыли, большой пользы от них не будет.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook,Telegram,Instagram и даже в TikTok.