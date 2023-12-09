11 и 12 декабря Telia закроет сеть 3G в Южной Эстонии

В понедельник, 11 декабря, Telia закроет сеть 3G в Пылвамаа и Валгамаа, а во вторник, 12 декабря, 3G отключится в Вырумаа. Эти три уезда также являются последними, где отключится 3G, после чего во всей Эстонии будет закрыта сеть Telia на базе технологии 3G.

По словам руководителя по технологиям Telia Андре Виссе, благодаря закрытию сети 3G компания сможет в будущем при предложении своих мобильных услуг сосредоточиться на новых технологиях.

„Уже на следующей неделе наши клиенты в Пылвамаа, Валгамаа и Вырумаа смогут пользоваться самой современной мобильной услугой Telia, где основная нагрузка ложится на использование более новых технологий 4G и 5G. В дополнение к ним продолжит функционировать сеть Telia 2G, в которую мы добавим больше объемов для звонков“, – отметил Виссе.

Ранее Telia закрыла сеть 3G в Ляэнемаа (март), Рапламаа и Пярнумаа (апрель), Харьюмаа (май), Таллинне (сентябрь), Хийумааа, Сааремаа, Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумааа (начало октября), а также в Йыгевамаа, Ярвамаа и Вильяндимаа (конец октября) и в Тартумаа (ноябр).

Telia – первый оператор мобильной связи в Эстонии, приступивший к отключению сети 3G в начале этого года. Сегодня львиная доля клиентов Telia пользуется телефонами с поддержкой VoLTE, с помощью которых можно совершать звонки в сети 4G. Пользователи телефонов VoLTE, как правило, не ощущают закрытия сети 3G.

Telia напоминает, что практически нет телефонов, которые приходят в негодность после закрытия сети 3G. Телефоны, которые могут работать как в сетях 2G, так и в сетях 3G, после закрытия сети 3G продолжат работать в сети 2G Telia. Это означает, что с этими телефонами по-прежнему будет возможно звонить, отправлять сообщения и принимать звонки.