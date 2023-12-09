EKRE доверяет только бумажным носителям! Ночную сессию Рийгикогу пришлось прервать, чтобы распечатать объемный документ

Депутат от Партии реформ Кармен Йоллер в среду утром написала в соцсетях, что на вечернем заседании во вторник EKRE попросили распечатать несколько тысяч страниц предлагаемых поправок к государственному бюджету.

По словам спикера Рийгикогу Катрин Кангро, текст проекта и пояснительная записка были доступны членам Рийгикогу в бумажном виде. Также была добавлена ​​информация о том, что список предлагаемых поправок доступен в электронном виде. По словам Кангро, это стандартная практика экономии бумаги и заботе об окружающей среде. Если депутат представлял просьбу получить все же нужны материалы на бумаге, то, по словам Кангро, это всегда удовлетворялось.

Из стенограммы заседания видно, что предложение распечатать материалы поступило от председателя EKRE Мартина Хельме. „Я не спорю, что у нас эти материалы есть в электронном виде, но в целом у нас все равно было распоряжение, что материалы должны быть доступны и на бумажном носителе в зале. На самом деле, списка предлагаемых поправок в зале сейчас нет. Я с этим не согласен“, - сказал Хельме на заседании.

Председательствовавший на заседании зампред Рийгикогу Тоомас Кивимяги пошел Хельме навстречу и объявил 20-минутный перерыв, чтобы распечатать документы. Времени не хватило, и Кивимяги продлил перерыв еще на семь минут.

Предложенные поправки растянулись на 220 страниц. По словам Кангро, предлагаемые поправки были напечатаны на обеих сторонах и таким образом, что на одну сторону поместилось две страницы. Наличие поправок на бумажном носителе потребовали девять депутатов.

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