Приходите кататься! Сезон работы катков начался активно, для некоторых горожан предусмотрены льготы

Каток в Старом городе посетили уже более 9 000 раз, за ним по популярности следует каток в Мустамяэ, который посетили 5 000 раз, в Ласнамяэ – 3 600 посещений, в Нымме – 3 400. Дети, в том числе группы школьников, посетили катки уже более 12 000 раз.

„Уличные катки очень популярны среди горожан, хорошему началу сезона способствует и прекрасная зимняя погода. Радостно видеть, что катки стали местом, в котором таллиннцы могут активно проводить время на свежем воздухе и наслаждаться праздничной атмосферой в компании друзей и семьи“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Чрезвычайно популярный каток в Старом городе на горке Харью открыл свой 18-й сезон. Каток в Нымме открыт во дворе Ныммеской гимназии, в Мустамяэ – в парке Мянни, в Ласнамяэ – в парке Тондираба.

В новом сезоне группы школьников приглашают на катки по предварительной регистрации с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Билет на каток для них бесплатный, при необходимости на месте можно взять в аренду коньки. Таллиннские пенсионеры старше 65 лет могут бесплатно посещать каток по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 17 часов. Не менее одного раза в месяц на катках будут проходить бесплатные мероприятия для малообеспеченных семей из Таллинна, также продолжится традиция проведения различных праздников.

Стоимость одного часа катания на столичных катках в новом сезоне составит от 6,30 до 9,50 евро, для детей и пенсионеров действует льготная цена – от 4,20 до 6,30 евро. В продаже сезонные абонементы, которые дают право неограниченного посещения всех катков. На каток можно приходить со своими коньками, аренда коньков на месте стоит 4,5 евро.

Услугу Таллиннских катков осуществляет договорной партнер города, выбранный в ходе государственного тендера, предприятие HK Hall OÜ.

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