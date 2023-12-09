В январе прогнозируется взлет ставки Euribor, инвесторам нужно поторопиться

„Особенно мелким инвесторам я бы посоветовал вкладывать свободные средства в заемные продукты прямо сейчас, так как процентные ставки из-за уровня ставки Euribor будут оставаться высокими еще более года“, – сказал Александр Широков, член правления Eestihoius HLÜ.

Удивившее многих падение 12-месячной ставки Euribor до 3,794% в начале декабря этого года с 4,221% в сентябре свидетельствует о тенденции на ближайшие несколько лет. Однако в ближайшие 12 месяцев ситуация останется для инвесторов благоприятной.

„Хорошие времена для вкладчиков со срочными депозитами продлятся даже до весны 2025 года, но затем ставка Euribor снизится более чем вдвое по сравнению с нынешним уровнем“, – заметил Широков.

По оценке The Economy Forecast Agency, которое занимается долгосрочными прогнозами для финансовых рынков, ставка Euribor может достигнуть в январе 2024 года уровня 4,383 процента, а среднемесячный показатель составит 4,135 процента. Но затем наступит медленный, но неуклонный спад.

„Если коммерческие банки Эстонии, в основном принадлежащие скандинавам, в нынешней ситуации на финансовом рынке показывают головокружительные прибыли, то и местные мелкие инвесторы могут оказаться в выигрыше“, – сказал Широков.

По данным Банка Эстонии, за первые девять месяцев нынешнего года коммерческие банки заработали в общей сложности почти миллиард евро дохода от процентов, что почти вдвое больше, чем за тот же период годом ранее.

Согласно прогнозу, к декабрю 2025 года ставка Euribor снизится до 1,979 процента, а среднемесячный показатель составит 1,867 процента.

„Со снижением ставки Euribor в 2025 году возможности инвесторов заработать прибыль значительно сократятся“, – добавил Широков.

В период 2016 по 2022 год ставка Euribor оставалась для заемщиков выгодно отрицательной, но для сдерживания последовавшего роста инфляции Европейский центральный банк начал повышать ставку Euribor, т. е. межбанковскую ставку кредитования.