В рамках трудовых споров проживающим в Эстонии украинцам присудили более 300 тысяч евро

„По сравнению с прошлым годом число трудовых споров, связанных с украинцами, удвоилось. Если в 2022 году всего было 1868 трудовых споров, и в 70 случаях одной из сторон был украинский военный беженец, то в этом году поступило уже 146 трудовых споров, связанных с украинцами, – пояснила генеральный директор Инспекции труда Кайре Саареп. – В основном упомянутые трудовые споры были связаны с неполученной заработной платой или другими денежными требованиями и возмещениями“.