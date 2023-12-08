Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне пожилого мужчины

Сегодня, 8 декабря, в полицию обратился близкий человек пропавшего мужчины. Он сообщил, что не может связаться с 85-летним Анатолием с вечера вчерашнего дня.

Последняя информация об Анатолии была такая: вчера вечером он отвез свой автомобиль на ремонт знакомому, который привез его из мастерской обратно домой в Мустамяэ на своей машине. Телефон пропавшего мужчины остался в автомобиле в мастерской, а дома Анатолия нет.

Полиция проверила варианты, где мог бы быть Анатолий, но безрезультатно.

Пропавший мужчина ростом около 175 см, среднего телосложения, волосы седые.

Полиция просит всех, кто видел Анатолия или обладает информацией о его возможном местонахождении, сообщить об этом по телефону 112.

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