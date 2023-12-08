Кто же это сказал? Коалиционное трио утверждает, что мину под Каю Каллас не подкладывали

На пресс-конференции в среду, 6 декабря, президент ЭР Алар Карис оставил такое впечатление, что якобы кто-то из представителей коалиционных партий сказал, что отставка премьер-министра могла бы быть сейчас одним из способов разрешить патовую ситуацию в Рийгикогу. С Карисом встречались три представителя правящих партий, но все они утверждают, что ничего подобного не говорили.