Новости Эстонии
08.12.2023, 18:10

Кто же это сказал? Коалиционное трио утверждает, что мину под Каю Каллас не подкладывали

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Слева направо: Уйбо, Келдо и Осиновский
Слева направо: Уйбо, Келдо и Осиновский
ФОТО: DELFI MEEDIA

На пресс-конференции в среду, 6 декабря, президент ЭР Алар Карис оставил такое впечатление, что якобы кто-то из представителей коалиционных партий сказал, что отставка премьер-министра могла бы быть сейчас одним из способов разрешить патовую ситуацию в Рийгикогу. С Карисом встречались три представителя правящих партий, но все они утверждают, что ничего подобного не говорили.

На этой неделе глава государства встречался в Кадриорге с представителями парламентских партий. Если три оппозиционные партии направили туда своих председателей, то представителями трех партий правящей коалиции были лидеры парламентских фракций.

Партию реформ представлял Эркки Келдо, партию Eesti 200 – Тоомас Уйбо, Социал-демократическую партию — Евгений Осиновский.

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