Смотри, как устроен фрегат Королевского флота, пришвартованный в Таллиннском порту(3)
133-метровый фрегат Королевского флота HMS Richmond прибыл к берегам Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры. Он будет работать совместно с военно-морскими силами Эстонии. Журналисту RusDelfi удалось побывать на корабле.
Поднявшись по обледенелому трапу на корабль, мы видим нескольких членов экипажа. Они нас радушно приветствуют и просят быть осторожными при перемещении, особенно во время подъемов и спусков.
Подъем по лестнице действительно становится испытанием для многих. Это вертикальное восхождение, где ширина ступеньки даже не вмещает всю стопу. Крепко схватившись за поручни, журналисты осторожно и не спеша поднимаются наверх.
Забравшись в рулевую рубку, сразу понимаешь, что фрегат прожил больше 20 лет: потертые поверхности, простейшие консоли, квадратное оборудование, а вместо сенсорных экранов – механические переключатели.
Еще обращаю внимание, что во многих местах довольно шумно. Поначалу даже кажется, что звук от вентиляции заглушает речь собеседника. Впрочем, к такому фоновому звуку довольно быстро привыкаешь.
Перед входом в главный командный пункт всех журналистов просят выложить смартфоны и оставить фотоаппараты. Я нажимаю боковую кнопку телефона и замечаю, что сеть уже не ловит. Телефоны отправляются в специальный ящик на стене, фотоаппараты – просто на пол.
Мы проходим в слабо освещенную комнату. Кажется, что единственный источник света в этом месте – это экраны мониторов, которых там не меньше десяти. Все они утоплены в боковые стенки, а вместо компьютерных мышек – трекболы – сферические кнопки, размером с мандарин. Любителям голливудских фильмов это место наверняка покажется знакомым.
Без нужных знаний дешифрировать информацию, отображаемую на мониторах, довольно сложно. „С помощью различных сигналов мы определяем положения подводных и плавучих объектов вокруг. Отсюда же командир отдает приказы о применении оружия“, – объясняют нам.
Например, недавно Richmond внимательно следил за транзитом российских военно-морских кораблей, постоянно используя свои бортовые датчики и предоставлял Эстонии в реальном времени морские и воздушные изображения.
Военный атташе Великобритании в Эстонии Роб Стедман прокомментировал это так: „Развертывание HMS RICHMOND в Балтийском море является прекрасным примером гибкости и полезности Объединенных экспедиционных сил. Мы придаем большое значение критически важной подводной инфраструктуре, и показываем, насколько быстро мы готовы и способны действовать для ее защиты“.
Далее мы направляемся по коридору, настолько узкому, что двоим с трудом удается разминуться. К тому же постоянно приходится смотреть под ноги, чтобы не споткнуться в проходе, а самым высоким – еще следить за непривычно низким потолком, чтобы не биться головой о всевозможные выступы.
За отведенные полчаса мы успеваем обойти лишь ключевые места. Столовые, каюты и прочие судовые помещения замечаем только во время движения.
Объединенные экспедиционные силы
HMS Richmond прибыл к берегам балтийского моря в рамках Объединенных экспедиционных сил (Joint Expeditionary Force, JEF). Это созданная в 2014 году Великобританией и ею же возглавляемая добровольная коалиция. Помимо Соединенного Королевства туда также входят Эстония, Нидерланды, Исландия, Литва, Латвия, Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания.
Эстония присоединилась к коалиции в 2018 году.
Объединенные экспедиционные силы играют важную роль в политике сдерживания и обороне региона Балтийского моря и дополняют НАТО.
Участники коалиции реагируют на события в водах стран Северной Европы. И чтобы быть готовыми к любым событиям, они регулярно проводят совместные учения.
К примеру, на прошлой неделе при поддержке морского патрульного самолета P8 Poseidon Королевских ВВС, фрегат совместно с другими странами-партнерами JEF, включая Швецию, Финляндию, Латвию, а в последнее время и с ВМС Эстонии, обеспечивал совместное патрулирование.
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