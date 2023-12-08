Смотри, как устроен фрегат Королевского флота, пришвартованный в Таллиннском порту

Поднявшись по обледенелому трапу на корабль, мы видим нескольких членов экипажа. Они нас радушно приветствуют и просят быть осторожными при перемещении, особенно во время подъемов и спусков.

Подъем по лестнице действительно становится испытанием для многих. Это вертикальное восхождение, где ширина ступеньки даже не вмещает всю стопу. Крепко схватившись за поручни, журналисты осторожно и не спеша поднимаются наверх.

Забравшись в рулевую рубку, сразу понимаешь, что фрегат прожил больше 20 лет: потертые поверхности, простейшие консоли, квадратное оборудование, а вместо сенсорных экранов – механические переключатели.

Еще обращаю внимание, что во многих местах довольно шумно. Поначалу даже кажется, что звук от вентиляции заглушает речь собеседника. Впрочем, к такому фоновому звуку довольно быстро привыкаешь.

Перед входом в главный командный пункт всех журналистов просят выложить смартфоны и оставить фотоаппараты. Я нажимаю боковую кнопку телефона и замечаю, что сеть уже не ловит. Телефоны отправляются в специальный ящик на стене, фотоаппараты – просто на пол.

Мы проходим в слабо освещенную комнату. Кажется, что единственный источник света в этом месте – это экраны мониторов, которых там не меньше десяти. Все они утоплены в боковые стенки, а вместо компьютерных мышек – трекболы – сферические кнопки, размером с мандарин. Любителям голливудских фильмов это место наверняка покажется знакомым.

Без нужных знаний дешифрировать информацию, отображаемую на мониторах, довольно сложно. „С помощью различных сигналов мы определяем положения подводных и плавучих объектов вокруг. Отсюда же командир отдает приказы о применении оружия“, – объясняют нам.

Например, недавно Richmond внимательно следил за транзитом российских военно-морских кораблей, постоянно используя свои бортовые датчики и предоставлял Эстонии в реальном времени морские и воздушные изображения.