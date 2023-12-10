Экономист: октябрьские показатели индекса экономической уверенности в Эстонии самые слабые за 40 месяцев

По словам экономиста банка Citadele, за последние два года потребительские цены в странах Балтии выросли более чем на 25%, и рост доходов не поспевает за инфляцией. Он пояснил, что этот факт отражается в относительно слабых показателях розничных продаж в этом году – объемы продаж снизились во всех трех странах Балтии.

С одной стороны, данные показывают, что экономическая активность в Литве начала расти, главным образом благодаря оптимистичным прогнозам в производственном секторе. С другой стороны, в Латвии экономический климат в последние месяцы оставался стабильным, а в Эстонии показатели октябрьского индекса экономической уверенности оказались самыми слабыми за 40 месяцев. По нашему мнению, позиции Эстонии слабее по сравнению с другими странами Балтии, поскольку долговая нагрузка частного сектора страны выше и сама Эстония ближе к скандинавской экономике, где строительный сектор переживает серьезный спад“, - сказал Мартиньш Аболиньш.

Во всех трех странах Балтии снижение ВВП наблюдается, по крайней мере, два квартала подряд. В третьем квартале этого года ВВП Латвии снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, ВВП Литвы остался прежним, а ВВП Эстонии во втором квартале 2023 года снизился по сравнению с прошлым годом на 3%. Из-за слабого внешнего спроса производство промышленного сектора сократилось во всех трех странах Балтии, тогда как сфера услуг в основном продолжала расти. Индикаторы демонстрируют в балтийском регионе противоположные экономические тенденции.

По словам Мартиньша Аболиньша, экономика Эстонии в настоящее время испытывает болезненные последствия из-за большого долгового бремени частного сектора и близости страны к Скандинавии. „Балтийский регион уже находится в состоянии некоторого экономического спада. Инфляция, высокие цены на энергоносители, снижение реальных доходов, слабый внешний спрос в обрабатывающей промышленности и рост процентных ставок повлияли на рост ВВП в странах Балтии.

„Инфляция снизила покупательную способность потребителей, а рост доходов еще не догнал недавний рост цен. В то же время выплаты по кредитам увеличились из-за процентных ставок, а созданные во время пандемии сбережения в значительной степени исчерпались“, - отметил Аболиньш.

Он добавил, что в результате мы видим тенденцию того, что рост семейных вкладов в банках замедляется, а выдача потребительских кредитов увеличивается.

Доверие потребителей Эстонии остается слабым

Экономист банка Citadele пояснил, что уровень потребительского оптимизма в балтийском регионе неравномерен. „В Литве и Латвии потребительское доверие близко к самому высокому уровню нескольких лет назад, а обусловлен потребительский оптимизм главным образом замедлением инфляции. Однако в последнее время потребительское доверие в Литве стабилизировалось и его рост остановился, поскольку потребители стали несколько осторожнее в отношении своего финансового положения, сбережений и экономики. В Эстонии потребительское доверие все еще на низком уровне, что также отражается на слабых результатах индекса экономической уверенности“, - сказал Аболиньш.

Аболиньш сказал, что в 2023 году рост заработной платы превысил отметку в 10%, а безработица в Латвии и Литве остается близкой к рекордно низкому уровню.

„Несмотря на снижение ВВП, рынок труда стран Балтии остается гибким. В первом полугодии 2023 года средняя зарплата в странах Балтии выросла более чем на 12% по сравнению с прошлым годом. В Латвии и Литве уровень безработицы по-прежнему находится на рекордно низком уровне, а в Эстонии к росту безработицы привел более слабый экономический рост“, - отметил он.

Он также добавил, что безработица в Эстонии особенно заметно выросла в обрабатывающей промышленности и в некоторых сферах услуг. Одним из примеров является сектор стартапов, где рост процентных ставок снизил доступность финансирования и в результате уменьшилось количество вакансий. В среднесрочной и долгосрочной перспективе на рынке труда стран Балтии сохраняется напряженная ситуация, поскольку количество людей трудоспособного возраста в странах Балтии сокращается, а нехватка рабочей силы остается важным препятствием для экономического роста.

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