Центристы против! Яак Ааб: госбюджет не учитывает благополучие людей и предприятий

“Правительство бросило большую часть семей на произвол судьбы, налоговые изменения выгодны лишь наиболее обеспеченной части общества. Коалиционные партии безучастно наблюдают, как предприятия банкротятся, а безработица растет. Бюджет на следующий год, предусматривающий в том числе повышение налогов и различных госпошлин, не только не способствует улучшению положения людей и предприятий, но и усугубляет проблему бедности“, - сказал Ааб.

По словам Ааба, фракция центристов представила к законопроекту о государственном бюджете 2024 ряд поправок, направленных на решение проблем, которые два последних правительства реформистов игнорировали долгое время.“

Мы предлагали различные варианты, как поддержать экономику, предлагали повысить зарплату учителям, полицейским и спасателям, поднять базовую часть пенсии, оказать поддержку местным самоуправлениям, продолжить строительство дорог, повысить прожиточный минимум и не отменять бесплатный общественный транспорт в уездах. Поскольку коалиция увязала с доверием правительству голосование по законопроекту о госбюджете, а также по другим 12 законопроектам, наши поправки не рассматривались зале. Правительство не учло ни одного предложения оппозиции“, - подчеркнул Ааб.

В ситуации, когда экономика Эстонии падает почти два года подряд, необходимо в срочном порядке разработать и принять пакет мер для оживления экономики за счет государственных инвестиций.

„У правительства есть реальные возможности остановить экономический спад, однако оно, к сожалению, ничего не предпринимает. Урезается финансирование строительства дорог, отменяются решения прежних правительств о важных инвестициях, дополнительное финансирование местным самоуправлениям на инвестиционные проекты не выделяется. Из-за бездействия и непрофессионализма правительства учителя остались без повышения зарплаты и вынуждены бастовать“, - сказал Ааб.

Ааб отметил, что правительство отказалось от выполнения обещания повысить в течение четырех лет среднюю пенсию по старости до 1000 евро.