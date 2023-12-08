Кая Каллас в телефонном разговоре с Зеленским: объединенная мощь свободного мира в состоянии обеспечить победу Украины
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела сегодня, 8 декабря, телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы, связанные с предстоящим 14-15 декабря заседанием Совета Европы.
По словам премьер-министра Каи Каллас, Украина, несмотря на условия войны, продемонстрировала целеустремленность, политическую волю и достигла невероятных успехов в реформах, необходимых для вступления в Европейский союз.
„Нельзя допустить, чтобы темпы интеграции в ЕС и мотивация Украины, которая ведет войну за европейские ценности и безопасность, ослабли“, - сказала Каллас. „Эстония выступает за открытие переговоров о вступлении с Украиной. Мы будем поддерживать Украину на ее пути в Европейский Союз, а также в НАТО столько, сколько потребуется“, - подчеркнул Каллас.
Еще одной важной темой обсуждения стал промежуточный пересмотр бюджета ЕС. „С точки зрения долгосрочной поддержки Украины Европейскому союзу необходимо принять пакет помощи в размере 50 миллиардов евро. Это еще одна тема, который Эстония будет отстаивать в Совете на следующей неделе“, - сказала Каллас.
Премьер-министр также отметила, что свободный мир должен продолжать делать все для поддержки Украины, поскольку Россия по-прежнему верит, что может победить нас в этой войне. „Нам нельзя позволить российскому нарративу победить, и мы не должны поддаваться его влиянию, чтобы перестать поддерживать Украину или перестать верить в ее победу“, - сказала Каллас. Премьер-министр добавила, что мы не должны забывать, что козыри на самом деле находятся в руках свободного мира.
„Например, совокупный оборонный бюджет Рамштайнской коалиции в 13 раз превышает российский. ВВП Европейского союза в семь раз больше российского. Страны-члены ЕС тратят на оборону почти в три раза больше, чем Россия“. сказала Каллас.
По словам главы эстонского правительства, объединенная политическая, экономическая и военная мощь свободного мира может обеспечить Украине победу над российской агрессией. „Чем сильнее будет Украина, тем быстрее для России наступит переломный момент. Но чтобы Украина оставалась сильной до конца, ей нужно наше оружие, боеприпасы, поддержка в обучении солдат и, конечно, всевозможная экономическая помощь“, - отметила она.
Каллас также подчеркнула необходимость продолжения принципиальной международной изоляции России. Обсуждалась также кибербезопасность. „К примеру, Эстония и Люксембург вместе с Украиной создали ИТ-коалицию, которая поможет улучшить кибервозможности украинских вооруженных сил“, - сказала Каллас.
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