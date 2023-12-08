Кая Каллас в телефонном разговоре с Зеленским: объединенная мощь свободного мира в состоянии обеспечить победу Украины

По словам премьер-министра Каи Каллас, Украина, несмотря на условия войны, продемонстрировала целеустремленность, политическую волю и достигла невероятных успехов в реформах, необходимых для вступления в Европейский союз.

„Нельзя допустить, чтобы темпы интеграции в ЕС и мотивация Украины, которая ведет войну за европейские ценности и безопасность, ослабли“, - сказала Каллас. „Эстония выступает за открытие переговоров о вступлении с Украиной. Мы будем поддерживать Украину на ее пути в Европейский Союз, а также в НАТО столько, сколько потребуется“, - подчеркнул Каллас.

Еще одной важной темой обсуждения стал промежуточный пересмотр бюджета ЕС. „С точки зрения долгосрочной поддержки Украины Европейскому союзу необходимо принять пакет помощи в размере 50 миллиардов евро. Это еще одна тема, который Эстония будет отстаивать в Совете на следующей неделе“, - сказала Каллас.

Премьер-министр также отметила, что свободный мир должен продолжать делать все для поддержки Украины, поскольку Россия по-прежнему верит, что может победить нас в этой войне. „Нам нельзя позволить российскому нарративу победить, и мы не должны поддаваться его влиянию, чтобы перестать поддерживать Украину или перестать верить в ее победу“, - сказала Каллас. Премьер-министр добавила, что мы не должны забывать, что козыри на самом деле находятся в руках свободного мира.

„Например, совокупный оборонный бюджет Рамштайнской коалиции в 13 раз превышает российский. ВВП Европейского союза в семь раз больше российского. Страны-члены ЕС тратят на оборону почти в три раза больше, чем Россия“. сказала Каллас.