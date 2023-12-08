Эстонские бизнесмены покупают Viru Keskus у финнов

Kapitel, контрольный пакет акций которого принадлежит Тоомасу Аннусу, в настоящее время владеет 28% акций Viru Keskus. Вместе с Tristafan и финансовым инвестором у Pontos Group будет выкуплено 72% акций.

Сделка была подписана сегодня и должна вступить в силу в ближайшие месяцы в зависимости от выполнения согласованных предварительных условий, включая выдачу разрешения от Департамента конкуренции, пишет Kapitel на своем сайте. Стороны не раскрывают цену сделки.

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