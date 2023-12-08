Новости Эстонии
08.12.2023, 16:35

Министр финансов не согласен с критикой президента. Вырклаэв: в новом чтении закон будет принят без изменений

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Март Вырклаэв
Март Вырклаэв
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Обсуждения государственного бюджета в Рийгикогу, связанные коалицией с доверием, приближались к завершению, когда решение Алара Кариса вызвало настоящую политическую бурю. Министр финансов Март Вырклаэв не согласен с критикой главы государства.

Незадолго до полудня пятницы канцелярия президента проинформировала общественность о том, что Карис не огласил принятый Рийгикогу 22 ноября законопроект о внесении изменений в Закон о земельном налоге и в Закон о налогообложении, который, по его мнению, не соответствует Конституции, так как был принят с нарушением процедурных правил.

Чуть позже, общаясь с Delfi на Тоомпеа, Вырклаэв вздохнул, что оппозиция воспользуется этим моментом. Если закон о земельном налоге будет отклонен, то принятие государственного бюджета снова застопорится.

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