08.12.2023, 16:35
Министр финансов не согласен с критикой президента. Вырклаэв: в новом чтении закон будет принят без изменений(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Обсуждения государственного бюджета в Рийгикогу, связанные коалицией с доверием, приближались к завершению, когда решение Алара Кариса вызвало настоящую политическую бурю. Министр финансов Март Вырклаэв не согласен с критикой главы государства.
Незадолго до полудня пятницы канцелярия президента проинформировала общественность о том, что Карис не огласил принятый Рийгикогу 22 ноября законопроект о внесении изменений в Закон о земельном налоге и в Закон о налогообложении, который, по его мнению, не соответствует Конституции, так как был принят с нарушением процедурных правил.