Министр финансов не согласен с критикой президента. Вырклаэв: в новом чтении закон будет принят без изменений

Незадолго до полудня пятницы канцелярия президента проинформировала общественность о том, что Карис не огласил принятый Рийгикогу 22 ноября законопроект о внесении изменений в Закон о земельном налоге и в Закон о налогообложении, который, по его мнению, не соответствует Конституции, так как был принят с нарушением процедурных правил.