Новости Эстонии
08.12.2023, 21:42

ВИДЕО | Сказочный Таллинн в рождественское время года

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ФОТО: Screenshot YouTube

Авторы блога „Trip vdvoem“ на RusDelfi выпустили новый ролик, в котором показали атмосферу Рождества, которая царит в Таллинне. Только посмотрите на эту красоту!

Сегодня мы с вами отправимся на удивительный Рождественский рынок на Ратушной площади! Здесь вы ощутите себя в настоящей рождественской сказке: здесь стоит самая главная елка Эстонии, домики, где продаются самые разнообразные новогодние товары, в также расположены карусели для детей и проводится рождественская программа. Помимо этого, мы расскажем вам о традициях Рождества в Таллинне. Присоединяйтесь и ощутите незабываемую атмосферу зимнего города вместе с нами!

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