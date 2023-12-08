ВИДЕО | Сказочный Таллинн в рождественское время года

Сегодня мы с вами отправимся на удивительный Рождественский рынок на Ратушной площади! Здесь вы ощутите себя в настоящей рождественской сказке: здесь стоит самая главная елка Эстонии, домики, где продаются самые разнообразные новогодние товары, в также расположены карусели для детей и проводится рождественская программа. Помимо этого, мы расскажем вам о традициях Рождества в Таллинне. Присоединяйтесь и ощутите незабываемую атмосферу зимнего города вместе с нами!