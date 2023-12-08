08.12.2023, 21:42
ВИДЕО | Сказочный Таллинн в рождественское время года(5)
ФОТО: Screenshot YouTube
Авторы блога „Trip vdvoem“ на RusDelfi выпустили новый ролик, в котором показали атмосферу Рождества, которая царит в Таллинне. Только посмотрите на эту красоту!
Сегодня мы с вами отправимся на удивительный Рождественский рынок на Ратушной площади! Здесь вы ощутите себя в настоящей рождественской сказке: здесь стоит самая главная елка Эстонии, домики, где продаются самые разнообразные новогодние товары, в также расположены карусели для детей и проводится рождественская программа. Помимо этого, мы расскажем вам о традициях Рождества в Таллинне. Присоединяйтесь и ощутите незабываемую атмосферу зимнего города вместе с нами!
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