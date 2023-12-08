Темно, пасмурно, осадки. Какую погоду принесут выходные и следующая неделя?

В субботу облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, на побережье - метель. Ветер юго-восточный и восточный со скоростью 2-8 м/с, на побережье 4-9 м/с, порывами до 12 м/с. Температура воздуха -9..-15, на островах -3..-9° С.

Днем пасмурно. На островах и западном побережье пройдет снег, к вечеру осадки перекинутся на материк и усилятся, возможны метели. Ветер преимущественно юго-восточный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -7..-11, на островах -1..-7°С.

В ночь на воскресенье пасмурно. Во многих местах пройдет снег, будет ветрено. Ветер юго-восточный, 5-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -6..-12, на островах 0..-5° С. Днем в воскресенье пасмурно. Во многих местах пройдет снег. Во второй половине дня осадки постепенно стихнут. Ветер юго-восточный, 4-10, утром на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха на побережье островов -2..-8, местами до 0°С.

В понедельник ночью погода пасмурная и снежная. Юго-восточный ветер дует со скоростью 3-9 м/с, утром на островах Западной Эстонии порывами до 12 м/с. Температура воздуха -1..-7° С.

Днем сохранится пасмурная погода. До полудня пройдет небольшой снег, на островах - мокрый снег, возрастет опасность гололеда. После полудня снегопад распространится по всей стране, во многих местах будет довольно ветрено. Юго-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 4-10, на островах и побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -1..-3, местами на островах и побережье до +1°С.

Во вторник ночью пасмурно. Снег, на островах также мокрый снег и дождь, гололед. Ветер восточный, 3-8, в начале ночи на островах и на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха -1..-4, на побережье островов местами 0..+2° С.

Днем во вторник сохранится пасмурная погода. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег, на островах и побережье возможен дождь. Ветер восточный, будет дуть со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха -1..+1, местами до +3°С.

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