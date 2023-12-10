Экономика
10.12.2023, 19:35

Как выжить зимой на селе без электричества? В последний раз электроэнергии не было всего 82 часа подряд

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Калев Лыхмус в очередной раз заправляет электрогенератор. Когда в последний раз была прервана подача электроэнергии, пришлось израсходовать 60 литров бензина.
Калев Лыхмус в очередной раз заправляет электрогенератор. Когда в последний раз была прервана подача электроэнергии, пришлось израсходовать 60 литров бензина.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Проживающий в Южной Эстонии в деревне Палупере активист сельского движения Калев Лыхмус много раз убеждался на собственном опыте, что в случае чрезвычайной ситуации сельские жители остаются со своей бедой один на один. Как пишет издание Maaleht, зимой на селе поможет выжить только собственный электрогенератор, который за несколько дней сожжет топлива на сотни евро.

„В случае отключения электричества советуют звонить по телефону 1343, но зачастую дозвониться просто невозможно. Мне рассказывали, что человек ждал 40 минут, но так и не дождался ответа на свой звонок“, - сказал Калев Лыхмус.

Он не перестает удивляться тому, что компания Elektrilevi рекомендует сообщать о перебоях и неполадках с электричеством через приложение MARU, ведь на селе местами даже нормальной телефонной связи нет, не говоря уже об интернет-подключении.

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