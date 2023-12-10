Как выжить зимой на селе без электричества? В последний раз электроэнергии не было всего 82 часа подряд

Проживающий в Южной Эстонии в деревне Палупере активист сельского движения Калев Лыхмус много раз убеждался на собственном опыте, что в случае чрезвычайной ситуации сельские жители остаются со своей бедой один на один. Как пишет издание Maaleht, зимой на селе поможет выжить только собственный электрогенератор, который за несколько дней сожжет топлива на сотни евро.